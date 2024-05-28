Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ονομάζεται «Ο αιώνας της Τουρκίας» στο οποίο εντάσσεται «Η Γαλάζια Πατρίδα» θα περιλαμβάνεται και στα σχολικά βιβλία της 6ης τάξης εκτός από της 9ης ενώ θα διδάσκεται και το τουρκολιβυκό μνημόνιο προκειμένου από το σχολείο ακόμη τα παιδιά να υπάρχει σχετική ενημέρωση. Παράλληλα, οι μαθητές θα ενημερωθούν και για τον γιατρό Σαδίκ Αχμέτ, «ηγέτη» όπως τον περιγράφουν «του αγώνα των Τούρκων της Δυτικής Θράκης για τα δικαιώματα τους».

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του υπουργείου και συγκεκριμένα στο μάθημα της 6ης ταξης «Ο κόσμος το σπίτι μας» αναγράφεται στην περιγραφή του μαθήματος το εξής:

«Στο θέμα της προστασίας και υπεράσπισης των δικαιωμάτων και συμφερόντων της χώρας μας σε θαλάσσιες δικαιοδοσίες, τονίζεται η σημασία της ‘Γαλάζιας Πατρίδας’ για τη γεωπολιτική της χώρας μας όσον αφορά τα σύνορα του Αιγαίου, της Μαύρης Θάλασσας, της Μεσογείου και της Θάλασσας του Μαρμαρά.»

Παράλληλα, στα σχολεία και συγκεκριμένα στην 9η τάξη θα διδάσκεται και το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα Γεωγραφίας της 9ης τάξης αναφέρονται τα εξής:

«Στους μαθητές μπορούν να ανατεθούν ερευνητικές εργασίες σχετικά με διεθνή προβλήματα και λύσεις που σχετίζονται με το νερό, τη Συμφωνία για την οριοθέτηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο που υπογράφηκε μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης, τις περιφερειακές διαφωνίες για το νερό, την εθνική ασφάλεια και την ασφάλεια του νερού, τις άδικες απαιτήσεις για τους υδάτινους πόρους της Τουρκίας, τα νησιά της Τουρκίας, τη διεθνή μετανάστευση στην Τουρκία λόγω της ξηρασίας ή πιθανά σενάρια μετανάστευσης που σχετίζονται με το νερό στο εσωτερικό της χώρας.»

Τέλος, στην 12η Τάξη στο μάθημα «η Τουρκία από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στη διαδικασία της Παγκοσμιοποίηση» περιγράφεται η ιστορία της τουρκικής επανάστασης και του Ατατουρκισμού.

Συγκεκριμένα, στην περιγραφή αναφέρονται:

«Μέσα από διάφορες πηγές παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να εξετάσουν τα θέματα: Πόλεμος της Κορέας, ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, Κυπριακό πρόβλημα και Κυπριακή Ειρηνευτική Επιχείρηση, ελληνοτουρκικές σχέσεις, θαλάσσια γεωπολιτική της Τουρκίας και θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας – “Γαλάζια Πατρίδα”, ανυπόστατοι αρμενικοί ισχυρισμοί και τρομοκρατία ASALA, σχέσεις Τουρκίας–Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχέσεις με τον Τουρκικό Κόσμο, πρόβλημα Ναγκόρνο–Καραμπάχ και Βοσνιακός Πόλεμος, ως προς την αλλαγή και τη συνέχεια της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας από την αρχή της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου. [...] Μπορεί να ζητηθεί [σ.σ. από τους μαθητές] να αναλύσουν γραπτές και οπτικές πηγές σχετικά με το Κυπριακό Πρόβλημα και να ετοιμάσουν μια αναφορά προς τα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές αδικίες που υφίστανται οι Τούρκοι στο νησί. [...] Μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να ερευνήσουν τη ζωή και το έργο, μιας από σημαντικές προσωπικότητες όπως ο Alija Izetbegovic, ο Rauf Denktas, ο Dr. Sadίk Ahmet, ο Muhammad Ali Jinnah, ο Isa Yusuf Alptekin και να παρουσιάσουν μια βιογραφία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.