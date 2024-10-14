Επίθεση Μαρινάκη σε Λατινοπούλου: Ρητορική που παραπέμπει σε ριάλιτι προηγούμενων δεκαετίων

«Βλέπω κάποιοι να εκπλήσσονται με τις "δημοκρατικές" διαδικασίες στον ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι τους ξέρουμε και ειδικά όσοι τους έχουμε μάθει από τα πανεπιστήμια δεν εκπλησσόμαστε καθόλου» σχολίασε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση για όσα συνέβησαν το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή και τον αποκλεισμό του Στέφανου Κασσελάκη από την κούρσα για την προεδρία του κόμματος.

Επανεκλογή Ανδρουλάκη

Για την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στο τιμόνι του ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως «τέτοιες διαδικασίες μόνο θετικά μπορούν να αναγνωστούν και από όλα τα υπόλοιπα κόμματα, συγχαίρω και τον κο Νίκο Ανδρουλάκη και εκ μέρους της κυβέρνησης, όπως το έκανε και τηλεφωνικώς ο πρωθυπουργός» είπε ο Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε ότι «επίκειται μια συνάντηση μεταξύ των Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη που μένει να κανονιστεί μεταξύ των γραφείων», λέγοντας για το τηλεφώνημα «φαντάζομαι ότι ήταν θετικό το κλίμα».

Πάντως, συμπλήρωσε ότι «μετά από ένα μεγάλο κύκλο δεν άλλαξε το πρόσωπο, μένει να δούμε αν άλλαξαν οι πολιτικές, μένει να δούμε αν το ΠΑΣΟΚ θα διατυπώσει κοστολογημένη εναλλακτική πρόταση».

Δηλώσεις Λατινοπούλου

Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε «ριάλιτι προηγούμενων δεκαετιών» τα σχόλια της Αφροδίτης Λατινοπούλου ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι «αριστερή ψυχούλα» και είπε ότι η ίδια ανήκει και επισήμως στην ακροδεξιά δεδομένης της ευρωοομάδας στην οποία επέλεξε να ενταχθεί.

«Είναι κρίσιμη η περίοδος που διανύουμε και όχι μόνο ως προς τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες αλλά και γενικότερα ως προς τα γεωπολιτικά για να έχουμε πολιτικούς η ρητορική τους και οι αποστροφές τους παραπέμπουν σε ριάλιτι προηγούμενων δεκαετίων.», τόνισε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός ερωτηθείς για δηλώσεις της κυρίας Λατινοπούλου.

«Είναι πιο σοβαρή υπόθεση αλλά εν πάση περιπτώσει δικαιωμά τους να χρησιμοποιούν τέτοιες εκφράσεις. Για το αν μπορεί η κ. Λατινοπούλου να μας πει ποια είναι η ΝΔ το θεωρώ υπερβολικό γιατί η κ. Λατινοπούλου μετά την εκλογή της στο Ευρωκοινοβούλιο δεν επέλεξε να ενταχθεί στο Ευρωπαικό Λαικό Κόμμα, ούτε καν στο κόμμα της κας Μελόνι αλλά πήγε και συντάχθηκε με τον Όρμπαν και τη Λεπέν. Η κ. Λατινοπούλου επισήμως ανήκει στην ευρωπαϊκή άκρα δεξιά. Τώρα πως γίνεται ένα μέλος της ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς να μας λέει ποια είναι και ποια δεν είναι η ΝΔ δεν ξέρω πως μπορεί να συμβαίνει».

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως επειδή γίνεται πολύ συζήτηση για το μεταναστευτικό και ακούει κριτική απο τα ακροδεξιά κόμματα εκτός Ελλάδος για το μεταναστευτικό, «εμείς προτιμούμε το δρόμο της ευθύνης και του αποτελέσματος δηλαδή η πολίτικη Μητσοτάκη μειώνει τους διαμένοντες στη χώρα κατά 85% από 90.000 και κάτι πήγε 21.000 και από 130 δομές έχουμε 33 δομές, αυτά που προτείνουν η κ. Λατινοπουλου και οι ομοιδεάτες της που μαζί έχουν αυτή την ευρωομάδα αν εφαρμοστούν από την Ελλάδα πέρα ότι δεν θα έχουν αποτέλεσμα η Ελλάδα τίθεται ουσιαστικά εκτός Ευρώπης, ας διαβάσουν λίγο τι προβλέπεται και ας δουν και τα αποτελέσματα της χώρας και ας μιλήσουν με κάτοικους κυρίως των νησιών του ανατολικού αιγαίου».

Μέσα Μεταφοράς

Αναφορικά με τα μέσα μεταφοράς, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως παραδόθηκαν σήμερα στην κυκλοφορία 35 νέα λεωφορεία περιαστικών διαδρομών, ενώ έως το τέλος Οκτωβρίου θα έχουν παραδοθεί ακόμα 20.

«Για πρώτη φορά από το 2009, ανανεώνεται ο στόλος των αστικών συγκοινωνιών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, στις 270 λεωφορειακές γραμμές του Συγκοινωνιακού Δικτύου του ΟΑΣΑ.Από τον Μάϊο του 2024, εντάχθηκαν 140 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία στην Ο.Σ.Υ., για να καλυφθούν οι συγκοινωνιακές ανάγκες σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά, καθώς επίσης και σε όμορους Δήμους τους. Επιπλέον, από την 26η Αυγούστου 2024, ξεκίνησε η σταδιακή ένταξη των πρώτων, 130 νέων λεωφορείων, που καλύπτουν περιαστικές διαδρομές.Συνολικά μέχρι σήμερα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αττικής 250 νέα λεωφορεία.Έως το καλοκαίρι του 2025, αναμένονται επιπλέον 681 λεωφορεία, ώστε μέχρι τον επόμενο Ιούνιο να κυκλοφορούν συνολικά 951 νέα, σύγχρονα λεωφορεία, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με χαμηλό δάπεδο και πλήρως προσβάσιμα για όλους τους πολίτες.», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και η αύξηση των δρομολογίων αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για την βιωσιμότητα της κινητικότητας εντός του αστικού ιστού, αλλά είναι, ταυτόχρονα ένα σημαντικό βήμα στο συνολικό σχέδιό μας για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Όπως δήλωσε και ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Σταϊκούρας: «Τα νέα οχήματα προσφέρουν καλύτερες και πιο ποιοτικές υπηρεσίες στο επιβατικό κοινό και εξασφαλίζουν προσβασιμότητα σε όλους τους συμπολίτες μας».

Στρατιωτικές σχολές

Ο ίδιος υπογράμμισε πως παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Κυριάκο Πιερρακάκη ένα κοινό πλαίσιο δράσης για την προσέλκυση νέων στις στρατιωτικές σχολές.

Μεταξύ των πρώτων παρεμβάσεων περιλαμβάνονται:

Η δυνατότητα εισαγωγής από 3 Επιστημονικά Πεδία και από τα ΕΠΑΛ σε ποσοστό 10%.

Η αύξηση των αποδοχών των σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών στα 609 ευρώ μηνιαίως.

H παροχή ακαδημαϊκής ταυτότητας στο σύνολο των σπουδαστών στις Στρατιωτικές Σχολές.

Η βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

Οι νέες δυνατότητες για έρευνα, εξειδίκευση και εξέλιξη στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030.

η διενέργεια εκστρατείας ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού.

Τόνισε πως η δυνατότητα ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων με νέα στελέχη είναι καίριας σημασίας για την πατρίδα, όπως τόνισε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δένδιας, ενώ αυτή η δέσμη μέτρων δεν είναι απλώς θέμα «εκπαιδευτικό αλλά κυρίως θέμα εθνικό», όπως ανέφερε ο Υπουργός Παιδείας κ. Πιερρακάκης.

«Η Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια έχει αναβαθμιστεί διπλωματικά και αμυντικά. Θωρακίζει αποτελεσματικά τα σύνορά της και ενισχύει την άμυνά της με σύγχρονα οπλικά συστήματα. Είναι όμως εξίσου σημαντική και η ύπαρξη καταρτισμένου δυναμικού στις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τα συναρμόδια υπουργεία, στοχεύουν στην σταδιακή επίλυση αυτού του κρίσιμου ζητήματος.», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

Υγεία

Ο ίδιος επισήμανε πως στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων της χώρας, υπογράφηκε η απόφαση για την προκήρυξη 298 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. διαφόρων βαθμών και ειδικοτήτων για τα νοσοκομεία της χώρας και το ΕΚΑΒ.

«Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα, ως προς την αύξηση του προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., καθώς, επίσης, για τη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού και βιώσιμου περιβάλλοντος για τους επαγγελματίες υγείας.Με την εφαρμογή κινήτρων, όπως είναι η αύξηση των αμοιβών, η αύξηση των αποζημιώσεων των εφημεριών, η αυτοτελής φορολόγησή τους και η δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου, καθώς και των πρόσφατων οικονομικών κινήτρων που θεσπίστηκαν για τους ιατρούς ΕΣΥ που υπηρετούν σε προβληματικές και άγονες περιοχές, αυξάνονται οι πιθανότητες οι νέες θέσεις γιατρών να καλυφθούν.Στόχος της Κυβέρνησης είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για τους πολίτες, χωρίς καθυστερήσεις, αλλά και η συνεισφορά στο ιερό λειτούργημα των ιατρών και των επαγγελματιών υγείας».

Ανέφερε πως ξεκίνησε η αποστολή ενημερωτικών SMS στους δικαιούχους του Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου με πρωτοβουλία των Υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, απεστάλησαν σε πολίτες 50-69 ετών περισσότερα από 1.4 εκατομμύρια SMS για προμήθεια δωρεάν self-test από φαρμακεία συνεργαζόμενα με το Υπουργείο για τη συγκεκριμένη δράση. Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι κάτοχοι ΑΜΚΑ χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι ασφαλισμένοι.Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος του self-Test, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεάν επίσκεψη σε Ιατρό Γαστρεντερολόγο για κλινική συνεκτίμηση και κατόπιν, εφόσον χρειάζεται, να προχωρήσουν σε διαγνωστικές εξετάσεις. Ακόμη, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρόληψης «Προλαμβάνω» συνεχίζεται η αποστολή SMS στις δικαιούχους του Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας. Ήδη, πάνω από 1,4 εκατομμύρια γυναίκες, έχουν λάβει ηλεκτρονικά τα παραπεμπτικά για εξέταση test Pap (για γυναίκες 21-29 ετών) ή για μοριακό τεστ HPV DNA (για γυναίκες 30-65 ετών).

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε πως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για τη δημιουργία του οποίου πρωταγωνίστησε η Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός, μας δίνει την δυνατότητα να αποκτήσουμε σημαντικά προγράμματα προληπτικής ιατρικής τα οποία σώζουν ζωές. Ήδη, μέσα από το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού «Φώφη Γεννηματά», χιλιάδες γυναίκες κατάφεραν να διαγνώσουν την νόσο σε πρώιμο στάδιο και να ξεκινήσουν άμεσα θεραπεία κερδίζοντας τη δική τους μάχη.

«Συμβάσεις ύψους 11,7 εκατ. ευρώ υπογράφηκαν για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση 9 Κέντρων Υγείας στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια.Ειδικότερα, οι συμβάσεις που υπεγράφησαν αφορούν τα Κέντρα Υγείας Καλλιθέας, Χαλανδρίου, Ηλιούπολης, Κεραμεικού, Ζωγράφου, Πλατείας Αττικής, Νέου Κόσμου και Νέας Ιωνίας. Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναβάθμιση συνολικά του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί κεντρικό πυλώνα της πολιτικής της Κυβέρνησης. Όπως τόνισε και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, «Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπαίνει σε μια νέα εποχή, καθώς για πρώτη φορά αναλαμβάνουμε τέτοιες σημαντικές παρεμβάσεις σε Κέντρα Υγείας της χώρας. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες, μέσα από σύγχρονες, ενεργειακά αναβαθμισμένες δομές».», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Στέγαση

Παράλληλα δήλωσε πως ξεκίνησαν οι αιτήσεις μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ανακαινίσεων σπιτιών - τα οποία θα διατεθούν στη συνέχεια προς ενοικίαση σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε επισφάλεια στέγης ή σε καθεστώς αστεγίας.

Το πρόγραμμα «Κοινωνική στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες» που υλοποιεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων έχει συνολική χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ από πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης «Ελλάδα 2.0» και επιδοτεί την ανακαίνιση συνολικά εβδομήντα κατοικιών. Οι ιδιοκτήτες τους θα επιδοτηθούν με έως 10.055 ευρώ για την ανακαίνιση του διαμερίσματός τους, το οποίο θα παραχωρήσουν προς ενοικίαση για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη τόνισε: «Η μείωση των ανισοτήτων, η κοινωνική συνοχή και η έμπρακτη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών αποτελούν για την κυβέρνηση και το υπουργείο μας αναγκαίο όρο όταν μιλάμε για ανάπτυξη».

Στις Βρυξέλλες την Τετάρτη ο Μητσοτάκης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως την Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της πρώτης Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Στις 17 και 18 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

