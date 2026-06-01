Μειωμένος το 2025 ο αριθμός των ατόμων που μετανάστευσαν στη Γερμανία

«Σημαντικά λιγότεροι» άνθρωποι μετανάστευσαν στη Γερμανία το 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Κυρίως μειώθηκαν οι αιτήσεις ασύλου από Σύρους και Αφγανούς.

Όπως αναφέρεται στα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, το 2025 μετακόμισαν στη Γερμανία περίπου 1,48 εκατομμύρια άνθρωποι, κατά 13% λιγότεροι από ό,τι το 2024, με τη λεγόμενη «καθαρή μετανάστευση», τη διαφορά μεταξύ του αριθμού ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα και εκείνων που εγκαθίστανται σε αυτήν ανέρχεται σε 235.000 άτομα υπέρ της τελευταίας κατηγορίας. Ο αντίστοιχος αριθμός για το προηγούμενο έτος ήταν 430.000.

Ένας λόγος για τη μείωση της μετανάστευσης ήταν ο περιορισμός του αριθμού των ατόμων που προέρχονται από τις βασικές χώρες προέλευσης των αιτούντων άσυλο. Η καθαρή μετανάστευση από τη Συρία μειώθηκε κατά 67% και από το Αφγανιστάν κατά 41%. Μείωση κατά 21% καταγράφηκε επίσης στις αφίξεις από την Ουκρανία, ενώ λιγότεροι είναι και οι Ευρωπαίοι που μετακόμισαν στη Γερμανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

