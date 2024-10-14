Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε

Στο νέο μήνυμά της στο ΤΙΚ ΤΟΚ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ασχολείται με τους τρεις κεντρικούς υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη, θυμίζοντας «την ακροδεξιά τους προέλευση».

Χρησιμοποιεί για άλλη μια φορά τις τελευταίες μέρες την αναφορά του πρωθυπουργού σε ομιλία του στο βασικό μήνυμα της Πλεύσης Ελευθερίας, στο νέο χιουμοριστικό της ΤΙΚ ΤΟΚ βίντεο.

«Για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε!!» καταλήγει.

Το αρχικό μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για το περιστατικό:

