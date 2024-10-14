Λογαριασμός
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε

«Για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε!» - Το νέο μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο Tik Tok

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Στο νέο μήνυμά της στο ΤΙΚ ΤΟΚ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ασχολείται με τους τρεις κεντρικούς υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη, θυμίζοντας «την ακροδεξιά τους προέλευση». 

Χρησιμοποιεί για άλλη μια φορά τις τελευταίες μέρες την αναφορά του πρωθυπουργού σε ομιλία του στο βασικό μήνυμα της Πλεύσης Ελευθερίας, στο νέο χιουμοριστικό της ΤΙΚ ΤΟΚ βίντεο. 

«Για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε!!» καταλήγει. 

@zoekonstant

Για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε! ❤️

♬ πρωτότυπος ήχος - zoekonstant

Το αρχικό μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για το περιστατικό:

@zoekonstant Κύριε Πρωθυπουργέ, μπερδευτήκατε!😉 @Πλεύση Ελευθερίας Official ♬ πρωτότυπος ήχος - zoekonstant
Πηγή: skai.gr

Ζωή Κωνσταντοπούλου
