ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι μετά την απολογία τους οι πρώτοι 7 από τους 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν για να απολογηθούν ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή, 12 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι στιγμής έχουν αφεθεί ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα 7 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να έχουν αρνηθεί την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά στην απολογία τους προσκόμισαν στοιχεία που, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύουν ότι κατείχαν νομίμως αγροτεμάχια.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίζονται.

Νέα προθεσμία έλαβε ένας κατηγορούμενος για να απολογηθεί αύριο, όποτε και αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι, που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

