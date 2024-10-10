«Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία", όπου υλοποιούνται έργα ανακαίνισης και αναβάθμισης ύψους 1,26 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος για την κατασκευή πρότυπων ΤΕΠ και την αναβάθμιση των δημόσιων δομών υγείας», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Στο νοσοκομείο "Αγία Σοφία" έχουν ανακαινιστεί και παραδοθεί ήδη χώροι 1.080 τετραγωνικών μέτρων». Επανέλαβε, όπως τόνισε και ο πρωθυπουργός, ότι «το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλάζει. Χωρίς να κρύβουμε τα πολλά προβλήματα τα οποία κληρονομήσαμε, έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο τριετίας το οποίο θα μας επιτρέψει να κάνουμε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στις υποδομές, όπως αυτές οι οποίες δρομολογούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, να αξιοποιήσουμε επίσης στο μέγιστο τις ιδιωτικές χορηγίες».

Πέρασε στη συνέχεια στην ολομέλεια της 3ης Συνόδου Κορυφής Ουκρανίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπρόβνικ στην οποία συμμετείχε χθες ο πρωθυπουργός. Επεσήμανε ότι κατά την παρέμβασή του υπογράμμισε τη σημασία που έχει η συνέχιση αυτής της πρωτοβουλίας που ανέλαβε πρώτη η Ελλάδα και αναφέρθηκε στην επισήμανση του πρωθυπουργού για το ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία αφορά ολόκληρο τον κόσμο. Είπε επίσης ότι η διάσκεψη για την ειρήνη στην Ουκρανία «επιβεβαίωσε την ευρεία στήριξη για τη δίκαιη ειρήνη στη χώρα» και τόνισε ότι «η γεωπολιτική κατάσταση και η κατάσταση ασφαλείας στην Ευρώπη καθιστούν επιτακτική τη διεύρυνση και κάλεσε τις υποψήφιες χώρες να τηρήσουν τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες και να εφαρμόσουν τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις για την ενταξιακή τους προοπτική».

Αναφέρθηκε επίσης στη συνάντηση του πρωθυπουργού, στο περιθώριο της Συνόδου, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην οποία ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία. «Κατά τη διάρκειά της, συζητήθηκε η πρόοδος σχετικά με τη σύναψη διμερούς συμφωνίας για την πολύπλευρη στήριξη της Ουκρανίας, την ανασυγκρότησή της και την ενταξιακή της προοπτική, στο πρότυπο αντίστοιχων συμφωνιών που ήδη έχουν συνάψει με την Ουκρανία 19 κράτη-μέλη της ΕΕ».

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε στη συνέχεια ότι «αναβαθμίστηκε η κατάταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον οίκο FTSE Russell με στόχο την επάνοδό του στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών. Όπως τόνισε και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης: "Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα των θετικών εξελίξεων στην οικονομία, των προοπτικών που ανοίγονται, αλλά και των συγκεκριμένων επιτυχημένων κινήσεων της κυβέρνησης στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων"».

Πρόσθεσε πως «η επιβράβευση της θετικής πορείας του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημαίνει αύξηση της εισροής των επενδύσεων, εισαγωγή νέων κεφαλαίων στην Ελλάδα, διευκόλυνση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια υγιέστερη επιχειρηματικότητα, παράγοντες που συμβάλλουν σημαντικά στην υλοποίηση της δέσμευσής μας για περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την οικονομία της χώρας με τέτοιο τρόπο ώστε αυτή η βελτίωση να έχει θετικό αντίκτυπο στην τσέπη των Ελλήνων πολιτών», τόνισε.

Η κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για την επιτάχυνση προσλήψεων μέσω Α.Σ.Ε.Π., το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διατάξεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, ήταν το επόμενο θέμα της ενημέρωσης. Υπογράμμισε ακόμη ότι, «για πρώτη φορά το Δημόσιο θα αποκτήσει ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού».

Αναφέρθηκε επίσης αναλυτικά στο σύστημα κινήτρων αναλύοντας όσα προβλέπει.

«Η αγορά ενός αεροσκάφους πυρόσβεσης νέου τύπου Canadair, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα "Πολιτική Προστασία 2021-2027" του ΕΣΠΑ», είπε στη συνέχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Το νέο Canadair αναμένεται να συμβάλλει στην αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας του εναέριου πυροσβεστικού στόλου της χώρας, καθώς αυτά τα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται σε όλες τις φάσεις δασοπυρόσβεσης και παρέχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως η ικανότητα μεταφοράς μεγαλύτερου ωφέλιμου φορτίου νερού ή επιβραδυντικού υγρού, ο μεγαλύτερος χρόνος πτήσης και τα σύγχρονα συστήματα ναυτιλίας. Επιπροσθέτως, λόγω της μεγαλύτερης αυτονομίας που διαθέτουν, μπορούν να επαναλαμβάνουν τη διαδικασία ρίψης νερού ή επιβραδυντικού αφρού, χωρίς να επιστρέψουν στη βάση για ανεφοδιασμό», ανέφερε. «Καθώς η κλιματική κρίση βαθαίνει και βλέπουμε τα αποτελέσματά της καθημερινά σε όλη την υφήλιο, οφείλουμε κάθε χρόνο να είμαστε ολοένα και πιο προετοιμασμένοι».

Ανέφερε ακόμη ότι «ολοκληρώθηκαν την Τρίτη 1 Οκτωβρίου, οι πληρωμές των επιχορηγήσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές το 2023. Πρόκειται για τα ειδικά σχήματα στήριξης που υλοποιούνται μέσα από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, "my business support", και αφορούν στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις έντονες πλημμύρες του Σεπτεμβρίου και σε περιοχές της Περιφέρειας Έβρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2023, και οι οποίες υπέστησαν οικονομικές απώλειες ως έμμεση συνέπεια των ανωτέρω φαινομένων».

Περνώντας στο επόμενο θέμα επεσήμανε ότι «με υποδειγματικό τρόπο και αυξημένη συμμετοχή παιδιών, ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων λειτούργησε και ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες το κατασκηνωτικό Πρόγραμμα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αυξήθηκε στα 4.000.000 ευρώ, από 3.650.000 ευρώ που είχαν διατεθεί την περσινή περίοδο και αφορούσε, τόσο στη λειτουργία των 14 παιδικών εξοχών, όσο και στην προετοιμασία για το πρόγραμμα του 2025. Επιπλέον, για πρώτη φορά διατέθηκαν προκαταβολικά στους δήμους κονδύλια, για να προγραμματίσουν τη λειτουργία των κατασκηνωτικών χώρων για το επόμενο έτος».

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «ο πρωθυπουργός μεταβαίνει αύριο 11 Οκτωβρίου στην Πάφο, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της MED9. Είναι μια σημαντική Σύνοδος, δεδομένων των τελευταίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ενώ είναι η πρώτη συνάντηση ευρωπαίων ηγετών ενόψει της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ερχόμενης εβδομάδας».

