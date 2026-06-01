Νετανιάχου: Εντολή στον στρατό να χτυπήσει στόχους της Χεζμπολάχ στη Βυρητό

«Συνεχίζουμε να εντείνουμε τις επιχειρησιακές μας δραστηριότητες στο έδαφος του νότιου Λιβάνου και εξαλείφουμε τα οχυρά της Χεζμπολάχ»

Νετανιάχου

«Δεν θα υπάρξει περίπτωση η Χεζμπολάχ να επιτίθεται στις πόλεις και τους πολίτες μας, ενώ τα αρχηγεία των τρομοκρατών στη Νταχίγια θα παραμένουν απρόσβλητα», δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Μαζί με τον υπουργό Άμυνας, έδωσα εντολή στον Ισραηλινό Στρατό να χτυπήσει τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό», πρόσθεσε.

 «Συνεχίζουμε να εντείνουμε τις επιχειρησιακές μας δραστηριότητες στο έδαφος του νότιου Λιβάνου και εξαλείφουμε τα οχυρά της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ βρίσκεται σε φυγή. Είμαστε αποφασισμένοι να αποκαταστήσουμε την ασφάλεια των κατοίκων του βορρά, όπως κάναμε και για τους κατοίκους του νότου», επεσήμανε ο Νετανιάχου.

TAGS: Μπενιαμίν Νετανιάχου Ισραήλ Λίβανος Χεζμπολάχ Κρίση στη Μέση Ανατολή
