ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη - Ελεύθεροι οι υπόλοιποι 9 με όρους

Ολοκληρώθηκαν νωρίς τα ξημερώματα οι μαραθώνιες απολογίες τους - Για την υπόθεση έχουν απολογηθεί συνολικά 22 κατηγορούμενοι

ΟΠΕΚΕΠΕ

της Έλενας Γαλάρη

Ολοκληρώθηκαν νωρίς τα ξημερώματα οι μαραθώνιες απολογίες των υπολοίπων 10 κατηγορουμένων από την Κρήτη οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις.

Οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση έως 10 χιλιάδες ευρώ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος σε Δήμο Ρεθύμνου, ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων από το 2021, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι δεν έχει προβεί σε καμία έκνομη πράξη. 

«Σύμφωνα με τον κανονισμό δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε έκταση. Είτε είναι δηλωμένη, είτε όχι. Οποίος έρχεται, απλώς μάς δηλώνει την έκταση κι εμείς το μόνο που κάνουμε είναι η ανάρτηση. Δεν έχουμε πρόσβαση στο Ε9, δεν έχουμε κωδικούς taxis», ανέφερε. 

Αγρότης, ο οποίος έλαβε επιδοτήσεις ύψους 71 χιλιάδων ευρώ, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι τα αγροτεμάχια που κατείχε ήταν μέσω τεχνικής λύσης. 

Για την υπόθεση απολογήθηκαν συνολικά 22 κατηγορούμενοι
 

TAGS: ΟΠΕΚΕΠΕ προφυλάκιση επιδοτήσεις Κρήτη
