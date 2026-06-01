Παρανόμως ενήργησε ο υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους καταργώντας διάταξη της νομοθεσίας περί στρατιωτικής θητείας, η οποία προέβλεπε ότι οι άνδρες σε στρατεύσιμη ηλικία οφείλουν να ζητούν άδεια προκειμένου να παραμείνουν εκτός Γερμανίας για περισσότερο από τρεις μήνες, έκρινε η Επιστημονική Υπηρεσία της Bundestag. Προς το παρόν δεν απαιτείται άδεια, επιμένει το υπουργείο.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ρυθμίζει τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία, οι άνδρες μεταξύ 18 και 45 ετών μπορούν να παραμείνουν στο εξωτερικό για διάστημα άνω των τριών μηνών μόνο εφόσον έχουν προηγουμένως λάβει σχετική άδεια από την Υπηρεσία Στρατολογίας. Ο κανόνας ίσχυε μάλιστα και πριν από την αναστολή της υποχρεωτικής θητείας που αποφασίστηκε το 2011 και επανενεργοποιήθηκε με την πρόσφατη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Μερτς.

Αρχικά πέρασε απαρατήρητος, αναδείχθηκε ωστόσο από τα ΜΜΕ τον περασμένο Απρίλιο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Ο υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους ανέστειλε τότε με διοικητική πράξη τον κανονισμό, ενεργώντας όμως, σύμφωνα με νομική γνωμοδότηση της Bundestag, εκτός των ορίων της δικαιοδοσίας του, καθώς μόνο το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο - και όχι η εκτελεστική εξουσία - έχει την εξουσία να καταργήσει έναν νόμο ή επιμέρους πρόνοιές του. Ο κ. Πιστόριους καλείται επίσης τώρα «να διαλύσει την αβεβαιότητα».

Για «απόδειξη της ανικανότητας και της μνημειώδους αποτυχίας» του υπουργείου 'Αμυνας έκανε λόγο η Ντεζιρέ Μπέκερ, αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς, η οποία υπέβαλε το σχετικό αίτημα για γνωμοδότηση.

Από τη πλευρά του υπουργείου 'Αμυνας εκδόθηκε πριν από λίγο ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία το υπό επεξεργασία σχέδιο του νέου Νόμου περί Ενίσχυσης των Εφέδρων περιλαμβάνει και διατάξεις για την τροποποίηση του προηγούμενου Νόμου περί Υποχρεωτικής Στρατιωτικής Θητείας.

«Σύμφωνα με την προτεινόμενη αλλαγή, οι κανονισμοί που διέπουν την παραμονή στο εξωτερικό θα ισχύουν μόνο σε κατάσταση έντασης ή ανάγκης ενεργοποίησης της άμυνας» της χώρας. Μέχρι να τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία, διευκρινίζεται, παραμένει σε ισχύ ο «μεταβατικός κανονισμός» που εξέδωσε με διοικητική πράξη ο Μπόρις Πιστόριους και «όποιος επιθυμεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό ή να διαμείνει εκεί για περισσότερο από τρεις μήνες δεν υποχρεούται προς το παρόν να λάβει σχετική άδεια» . Ο νέος νόμος για τους εφέδρους της Bundeswehr αναμένεται να ψηφιστεί το προσεχές διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

