Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχθηκε συγχαρητήρια για την επανεκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του.

Ο κ. Ανδρουλάκης συνομίλησε νωρίτερα το πρωί με τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Σημίτη, ενώ χθες το βράδυ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρώην πρόεδρο, Ευάγγελο Βενιζέλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

