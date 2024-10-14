Λογαριασμός
Συγχαρητήρια Σακελλαροπούλου στον Νίκο Ανδρουλάκη για την επανεκλογή του

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνομίλησε επίσης με τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Σημίτη και τον πρώην πρόεδρο, Ευάγγελο Βενιζέλο

Νίκος Ανδουλάκης ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχθηκε συγχαρητήρια για την επανεκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του.

Ο κ. Ανδρουλάκης συνομίλησε νωρίτερα το πρωί με τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Σημίτη, ενώ χθες το βράδυ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρώην πρόεδρο, Ευάγγελο Βενιζέλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

