«Η ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών δεν είναι απλώς μια δέσμευση. Είναι μια πραγματικότητα που υλοποιείται καθημερινά», αναφέρει, σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σήμερα ενσωματώνονται επιπλέον 35 νέα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σε 11 γραμμές της Αττικής, προσφέροντας πιο άνετες, αλλά και φιλικές προς το περιβάλλον διαδρομές. Μέχρι στιγμής, ο στόλος των αστικών συγκοινωνιών στην Αττική έχει ήδη ανανεωθεί με 250 καινούργια οχήματα, τα οποία προσφέρουν ποιοτικότερες υπηρεσίες στο επιβατικό κοινό και εξασφαλίζουν προσβασιμότητα σε όλους τους συμπολίτες μας», υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός και προσθέτει:

«Το 2019 βρίσκονταν σε κυκλοφορία στην Αττική 1.100 λεωφορεία παλαιάς τεχνολογίας. Σήμερα κυκλοφορούν 1.250, εκ των οποίων τα 250 σύγχρονα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Είναι η πρώτη φορά από το 2009 που γίνεται μια τέτοια εκτεταμένη ανανέωση των αστικών συγκοινωνιών. Και δεν σταματάμε εδώ! Στόχος μας είναι να φτάσουμε τα 950 νέα λεωφορεία στην Αττική μέχρι το καλοκαίρι του 2025, διασφαλίζοντας σύγχρονες, πιο φιλικές για το περιβάλλον και πιο ασφαλείς για τους επιβάτες μεταφορές», καταλήγει ο κ. Μητσοτάκης.

Πηγή: skai.gr

