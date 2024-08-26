Επίθεση Κασσελάκη στον πρωθυπουργό για ΒΟΑΚ: «Κοροϊδία από χρόνο σε χρόνο»

Αθέτηση παλαιότερων υποσχέσεών του για τον Βόρειο Οδικό 'Αξονα της Κρήτης (ΒΟΑΚ), χρεώνει στον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, ο κ. Κασσελάκης λέει: "Πάμε να δούμε τι αξία έχουν οι δεσμεύσεις ενός πρωθυπουργού: ΒΟΑΚ. Δηλαδή Βόρειος Οδικός 'Αξονας Κρήτης. Όταν δημιουργήθηκε υπήρχαν 50.000 οχήματα στο νησί. Σήμερα αγγίζουν το ένα εκατομμύριο. Στους δεκάδες νεκρούς, πριν από λίγες μέρες, προστέθηκαν 3 νέα παιδιά. 19, 20 και 15 ετών που δούλευαν σε έναν γάμο στον οποίο συμπωματικά είχε καλεστεί και ο πρωθυπουργός. Τι είχε δεσμευτεί ο πρωθυπουργός; 2017: 'Ο ΒΟΑΚ θα γίνει. Σας δίνω τον λόγο μου και εγώ όπως ξέρετε τον λόγο μου τον κρατώ'. 2021: 'Η Κρήτη θα αποκτήσει τον δρόμο που της αξίζει'. 2024: 'Ο ΒΟΑΚ είναι προσωπικό μου στοίχημα'.

Πάμε να δούμε τι αξία έχουν οι δεσμεύσεις ενός πρωθυπουργού:

ΒΟΑΚ. Δηλαδή Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Όταν δημιουργήθηκε υπήρχαν 50.000 οχήματα στο νησί. Σήμερα αγγίζουν το ένα εκατομμύριο.

Στους δεκάδες νεκρούς, πριν από λίγες μέρες, προστέθηκαν 3 νέα παιδιά. 19, 20 και 15… pic.twitter.com/gJj6kapJgd — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 26, 2024

Κοροϊδία από χρόνο σε χρόνο.

Η αλήθεια; Όλα τα εργοτάξια σταματημένα και ένας δρόμος καρμανιόλα. Ήδη φέτος έχουν σκοτωθεί 39 άνθρωποι. Και αυτό το έγκλημα που βιώνουμε απαιτεί μόνο ένα πράγμα από εμάς. Να ξυπνήσουμε. Δεν είναι η αποτυχία η μοίρα του ελληνικού λαού".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.