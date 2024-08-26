Εξώδικο απέστειλε η Όλγα Γεροβασίλη, Δ' αντιπρόεδρος της ΒτΕ και βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον στιχουργό Νίκο Μωραΐτη, με το οποίο τον καλεί να ανακαλέσει τις δυσφημιστικές σε βάρος της αναρτήσεις του στο "Χ".

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της κυρίας Γεροβασίλη, στο εξώδικό της θεωρεί ότι «οι αναρτήσεις του κου Μωραΐτη, επιχειρούν να την παρουσιάσουν ως δήθεν ανάλγητη πολιτικό και κακόπιστα να αντιδιαστείλουν την παρουσία της κατά τους εορτασμούς του Δεκαπενταύγουστου στην εκλογική της περιφέρεια, με την παρουσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο πεδίο της πυρκαγιάς στην Αττική και με τη συμβολή των βουλευτών για τη διάσωση της "Αυγής"». Σε αυτό το πλαίσιο, ζητά «την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη διαφορετικά επιφυλάσσεται για περαιτέρω δικαστικές ενέργειες».

Οι αναρτήσεις του κ. Μωραΐτη:

Ε, την αδικία δεν την μπορώ. Βγαίνει ο Κασσελάκης και λέει ότι οι 87 δεν πήγαν δίπλα του, 5 μέρες στο πεδίο και στις δομές, στην πυρκαγιά. Να εδώ, η Γεροβασπίρτζη χορεύει τον χορό της βροχής. pic.twitter.com/TQtOmvLUd9 — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) August 22, 2024

Όλγα Γεροβασίλη:

«Θα έδινα κι εγώ για την Αυγή αλλά χόρευα και δεν πρόλαβα και πήγε μεσημέρι». — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) August 23, 2024

Πηγή: skai.gr

