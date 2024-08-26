Μητσοτάκης: Στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση erga.gov.gr

Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει αύριο, Τρίτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπως ενημερώνει το Γραφειο τύπου του πρωθυπουργού.
Συγκεκριμένα, στις 11 το πρωί ο πρωθυπουργός θα παραστεί και θα μιλήσει στην εκδήλωση με θέμα:
«Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη / Παρουσίαση Ψηφιακής Πλατφόρμας erga.gov.gr», στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.
