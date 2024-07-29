Επίθεση Γεωργιάδη σε ΣΥΡΙΖΑ και Πολάκη

Σκληρή επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, απορρίπτοντας τις κατηγορίες του προέδρου της Κ.Ο του κόμματος Σωκράτη Φάμελου, που επικαλούμενος τις καταγγελίες του Παύλου Πολάκη, έκανε λόγο για μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο στο Κέντρο Υγείας Φιλιατρών.

Όπως τόνισε ο κ. Γεωργιάδης το ΤΑΙΠΕΔ είχε την αρμοδιότητα, έχει τηρηθεί η διαδικασία όπως ακριβώς προβλέπεται για τις δημόσιες διεθνείς συμβάσεις, έγινε διεθνής δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός και το Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγξε την όλη διαδικασία και έκρινε ότι όλες οι προσφορές ήταν συμφέρουσες για το ελληνικό Δημόσιο. Ταυτόχρονα κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι παρασύρεται από τον κ. Πολάκη που εφευρίσκει δήθεν σκάνδαλα, ενώ υποστήριξε ότι στην πραγματικότητα ο αρχηγός της, Στέφανος Κασελάκης, δεν θέλει να τον διαγράψει.

«Με τον κ. Πολάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ συμβαίνει το εξής οξύμωρο. Εφευρίσκει ο κ. Πολάκης ένα μεγάλο δήθεν σκάνδαλο, το λέει, οι διαδικτυακοί του φίλοι σπεύδουν να το αποθεώσουν - χωρίς να έχουν ιδέα για τι μιλάμε - και στη συνέχεια εσείς, φοβούμενοι τους διαδικτυακούς τους φίλους, κάνετε αυτό που έκανε ο κ. Φάμελος και προχθές ο κ. Κασελάκης.

Είναι προφανές ότι με τη διαγραφή του κ. Πολάκη από την Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ μπλέξατε πάρα πολύ άσχημα. Διότι στην πραγματικότητα ο κ. Κασελάκης, δεν θέλει να διαγράψει, δεν μπορεί να τον διαγράψει. Αποτέλεσμα, οι μισοί να θέλετε ολόκληρη διαγραφή και οι άλλοι μισοί να μην ξέρετε τι να πείτε για να μην βρεθείτε σε δύσκολη θέση και ο Πολάκης να κάνει πάρτι. Εγώ βλέπω αν συνεχιστεί αυτό, να γίνεται αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ κανονικά και όχι μόνο τύποις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Απαντώντας στις κατηγορίες του κ. Φάμελου για το Κέντρο Υγείας στα Φιλιατρά, ο κ. Γεωργιάδης αντέτεινε ότι «ως προς το μεγάλο δήθεν σκάνδαλο τους διαγωνισμούς δεν τους ορίζει το υπουργείο Υγείας».

«Το υπουργείο Υγείας έχει αναθέσει όλη την εκτέλεση του κτιριολογικού προγράμματος αναβάθμισης του Ταμείου Ανάκαμψης, στο ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό κάνει όλους τους διαγωνισμούς και όχι το υπουργείο Υγείας. Εγώ δηλαδή από το ΤΑΙΠΕΔ ζήτησα να μάθω τι είναι αυτά που λέει ο κ. Πολάκης», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Το συγκεκριμένο έργο που εντάσσεται σε ένα πολύ μεγαλύτερο και είναι η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση και ανακαίνιση Κέντρων Υγείας Ανδρίτσαινας, Κρέστενων, Φιλιατρών και Κρανιδίου, ύψους πάνω από 5 εκ ευρώ, έχει δοθεί κατόπιν διεθνούς δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, έχει περάσει από το σύστημα που επιβάλλει η ΕΕ αλλά και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο έκρινε ότι όλες οι προσφορές είναι συμφέρουσες για το ελληνικό Δημόσιο και έχει τηρηθεί η διαδικασία όπως ακριβώς προβλέπεται για τις δημόσιες διεθνείς συμβάσεις».

Όπως είπε ο υπουργός Υγείας, «κανένας δεν έδωσε χαμηλότερη προσφορά, ούτε πρόκειται για κάποιο κρυφό διαγωνισμό».

«Όταν έχουμε δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, δεν αντιδικούμε για την τιμή, γιατί αν ήταν η τιμή υψηλή, κάποιος θα πήγαινε να δώσει χαμηλότερη για να το πάρει το έργο. Κανένας δεν πήγε να δώσει χαμηλότερη και βάσει τον κανόνα της ΕΕ, αυτό είναι το κόστος του Κέντρου Υγείας που δεν έχει αλλάξει βίδα τα τελευταία 30 χρόνια», πρόσθεσε.

«Η αξία των καταγγελιών Πολάκη για το Κέντρο Υγείας των Φιλιατρών, έχει την ίδια αξία με την δήθεν μεγάλη του αποκάλυψη για την Ανεξάρτητη Αρχή Βοηθούμενης Αναπαραγωγής, όπου μας έλεγε θα παρουσιάσω ένα μεγάλο σκάνδαλο αύριο και είχε μπερδέψει τον Κώστα Πάντο με τον Γιώργο Πάντο. Αυτός είναι ο Πολάκης, αυτός σας παρασύρει, για αυτό τσακώνεστε», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας αναγνώρισε πάντως ότι «ξέφυγε η συμπεριφορά του απέναντι στον κ. Πολάκη στη Βουλή» σημειώνοντας ότι «πράγματι και εγώ το αναγνώρισα μόνος μου την επομένη και ζήτησα συγνώμη από το Σώμα, γιατί ανθρώπινα, μετά από 10 λεπτά που με εξύβριζε και 15 λεπτά που με διέκοπτε, μου ξέφυγε μια φράση που δεν έπρεπε να μου έχει ξεφύγει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

