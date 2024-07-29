ΠΙΣ προς βουλευτές για ψυχιατρική μεταρρύθμιση: Αποφύγετε αυτό το κρίσιμο λάθος 

H ψήφιση του άρθρου «Ενίσχυση των δημοσίων δομών υγείας από ιδιώτες παρόχους και ιδιώτες ιατρούς για την αντιμετώπιση αναγκών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία- Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση άρθρου 56 και αντικατάσταση παρ. 11 άρθρου 71 ν. 4931/2022» (σσ άρθρο 65 του νομοσχεδίου για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση), «θα αποτελεί διαρκές αντικίνητρο για την εγκατάσταση ιατρών ελλειμματικών αριθμητικά ειδικοτήτων σε νησιωτικές και περιοχές με δημογραφικό πρόβλημα», προειδοποιεί ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος με επιστολή του προς τη Βουλή.

Τι ορίζει το άρθρο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης

Το συγκεκριμένο άρθρο ορίζει ότι «οι ιδιώτες ιατροί που απασχολούνται με οιανδήποτε σχέση εργασίας σε Μονάδες Υγείας που είναι συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ή οι ίδιοι είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, αναλαμβάνουν μέσω των ως άνω συμβάσεων την υποχρέωση να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας για την αντιμετώπιση αναγκών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, εφόσον τους ζητηθεί και μόνο για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών αυτών γίνεται με μερική απασχόληση, εφόσον έχουν αποβεί άγονες οι προκηρύξεις κάλυψης των θέσεων, άκαρπη η εκδήλωση ενδιαφέροντος των ιδιωτών ιατρών για την κάλυψη των κενών θέσεων». Ορίζει επίσης, ότι «αν οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες πάροχοι ή ιδιώτες ιατροί αρνηθούν την παροχή υπηρεσιών καταγγέλλεται η σύμβασή τους με τον ΕΟΠΥΥ. Επιπλέον, στους ιδιώτες ιατρούς που αρνούνται την παροχή υπηρεσιών κατ' εφαρμογή των ως άνω παραγράφων, είτε είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ είτε όχι, αποκλείεται η πρόσβαση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΗΔΙΚΑ ΑΕ)».

Η επιστολή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

«Προς Τη Βουλή της Ελληνικής Δημοκρατίας

Αξιότιμες και αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Η νομοθέτηση του άρθρου 65 του νομοσχεδίου για την ψυχική υγεία, πέρα από τις σοβαρές νομοθετικές ατέλειες, όπως επισημαίνει και η Νομική Υπηρεσία της Βουλής, θα πλήξει και θα δηλητηριάσει στο διηνεκές τις σχέσεις του συνόλου του ιατρικού κόσμου της χώρας με την ελληνική Πολιτεία. Θα αποτελεί διαρκές αντικίνητρο για την εγκατάσταση ιατρών ελλειμματικών αριθμητικά ειδικοτήτων σε νησιωτικές και περιοχές με δημογραφικό πρόβλημα, καθώς και αντικίνητρο επιλογής των ειδικοτήτων αυτών από νέους συναδέλφους. Θα προστεθούν στα αντικίνητρα σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ και τον θεσμό του προσωπικού ιατρού. Τυχόν δε ενεργοποίηση τους θα επιφέρει την απόλυτη ανεπάρκεια υπηρεσιών υγείας στις εν λόγω περιοχές για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Ο ιατρικός κόσμος της χώρας έχει αποδείξει τη συνέπεια του στην αποστολή του, επιλύοντας το πρόβλημα που αναδείχθηκε επικοινωνιακά για ακατανόητο λόγο από τις 4 Ιουλίου, πάρα τις απειλές, ειρωνείες, προκλήσεις και ασυνέπεια του υπουργείου Υγείας. Είχε προηγηθεί στο ακέραιο η υπεύθυνη άσκηση των καθηκόντων μας ως συμβούλου της Πολιτείας, τόσο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου όσο και των τοπικών ιατρικών συλλόγων, με την έγκαιρη επισήμανση του προβλήματος (2022, 2023, Ιανουάριος 2024) και την υποβολή εφαρμόσιμων προτάσεων που αγνοήθηκαν. Άλλωστε το ίδιο περίπου πρόβλημα επιλύθηκε πέρυσι αθόρυβα και αποτελεσματικά μέσω της συνεργασία μας αρχικά με την τότε υπηρεσιακή υπουργό Υγείας και εν συνεχεία με τον "άπειρο σε θέματα υγείας", αλλά αποτελεσματικό, διάδοχο της. Σε κάθε περίπτωση σήμερα η διατάξεις αυτές, εκτός από επιβλαβείς, είναι και περιττές. Η δήλωση μη έκδοσης σχετικών υπουργικών διατάξεων προκαλεί το εύλογο ερώτημα για τον σκοπό του νόμου. Όχι μόνον δεν μας καθησυχάζει, αλλά μας αποστερεί και από τη δυνατότητα προσφυγής στην ελληνική Δικαιοσύνη και τα ευρωπαϊκά όργανα και οργανισμούς. Με ιατρικούς όρους θα προκληθεί μια κατάσταση ανάλογη προς τη χρόνια οστεομυελίτιδα, τουτέστιν πάθηση με υφέσεις και εξάρσεις, καθημερινά ενοχλήματα, ρυπαρά τραύματα, πολλαπλές χειρουργικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις που ενίοτε καταλήγει σε ακρωτηριασμό. Και μάλιστα θα προκληθεί στον τομέα της υγείας που αντιμετωπίζει την εξέλιξη χρόνιων δυσεπίλυτων προβλημάτων με εκρηκτικές διαστάσεις. Προβλήματα τα οποία είναι σαφές εκ των πραγμάτων ότι η Πολιτεία, χωρίς την ενεργή συμμετοχή του ιατρικού κόσμου δια των θεσμικών του οργάνων, αδυνατεί να επιλύσει. Εντέλει, είναι κρίμα να λυθεί το αντίστοιχο πρόβλημα έλλειψης παθολόγων, ακτινολόγων, αναισθησιολόγων, εργαστηριακών ιατρών των Ευρωπαίων εταίρων μας εις βάρος της πατρίδας μας.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και το σύνολο των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας κάνουμε έκκληση να αποφευχθεί αυτό το κρίσιμο λάθος. Άλλωστε το γόητρο γιατρών και Πολιτείας κρίνεται στην επίλυση και όχι στην περιπλοκή των προβλημάτων.

Με εκτίμηση,

Ο πρόεδρος Δρ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος

Ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Βαρνάβας»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.