Boυλή - Ψυχιατρική μεταρρύθμιση: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας

Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας που είχε υποβληθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ κατά του άρθρου του υπουργείου Υγείας «Ενίσχυση των δημοσίων δομών υγείας από ιδιώτες παρόχους και ιδιώτες ιατρούς για την αντιμετώπιση αναγκών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία- Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση άρθρου 56 και αντικατάσταση παρ. 11 άρθρου 71 ν. 4931/2022». Το εν λόγω άρθρο (άρθρο 65) έχει περιληφθεί στο νομοσχέδιο για την «ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης». Την ένσταση καταψήφισαν οι βουλευτές της συμπολίτευσης.

Το συγκεκριμένο άρθρο ορίζει ότι «οι ιδιώτες ιατροί που απασχολούνται με οιανδήποτε σχέση εργασίας σε Μονάδες Υγείας που είναι συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ή οι ίδιοι είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, αναλαμβάνουν μέσω των ως άνω συμβάσεων την υποχρέωση να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας για την αντιμετώπιση αναγκών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, εφόσον τους ζητηθεί και μόνο για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών αυτών γίνεται με μερική απασχόληση, εφόσον έχουν αποβεί άγονες οι προκηρύξεις κάλυψης των θέσεων, άκαρπη η εκδήλωση ενδιαφέροντος των ιδιωτών ιατρών για την κάλυψη των κενών θέσεων». Ορίζει επίσης ότι «αν οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες πάροχοι ή ιδιώτες ιατροί αρνηθούν την παροχή υπηρεσιών καταγγέλλεται η σύμβασή τους με τον ΕΟΠΥΥ. Επιπλέον, στους ιδιώτες ιατρούς που αρνούνται την παροχή υπηρεσιών κατ' εφαρμογή των ως άνω παραγράφων, είτε είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ είτε όχι, αποκλείεται η πρόσβαση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΗΔΙΚΑ ΑΕ)».

«Εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς, της Πλεύσης Ελευθερίας, του ΚΚΕ, λέτε ότι αν δεν υπάρχει άλλη λύση, και αν έχουν βγει άγονες οι προκηρύξεις, να μην πάνε οι ιδιώτες γιατροί να στηρίξουν το σύστημα. Εμείς της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουμε εάν έχουν εξαντληθεί όλες προϋποθέσεις και δεν έχει βρεθεί καμία άλλη λύση, τότε σε αυτή την περίπτωση, όπως το Σύνταγμα ορίζει, το ιδιωτικό έργο της άσκησης ελεύθερου έργου υποχωρεί, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, και υπό συγκεκριμένες συνθήκες, στο ανώτερο αγαθό της καθολικής πρόσβασης στη δημόσια υγεία, για τον κάθε συμπολίτη μας», είπε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Εμείς εδώ στη Νέα Δημοκρατία, ως γνήσια λαϊκή παράταξη αυτού του τόπου, είμαστε η μόνη παράταξη που υπερασπίζεται και τον τελευταίο φτωχό συμπολίτη μας, έναντι όλων υμών των υποκριτών της αριστεράς που τελικά σήμερα, έρχονται εδώ και υπερασπίζονται τα ιδιωτικά συμφέροντα!».

Το άρθρο είναι συνταγματικό, αναφέρεται σε έκτακτες συνθήκες, θα έχει ισχύ για περιορισμένο χρόνο, σέβεται την αρχή της αναλογικότητας, είπε ο υπουργός Υγείας και τόνισε: «Εδώ όμως δεν είμαστε συνταγματολόγοι. Είμαστε βουλευτές. Και εμένα στην πολιτική μου διαδρομή κύριε Νικητιάδη (σσ βουλευτής του ΠΑΣΟΚ), μια και μιλάω για την Κω, να το ξέρει ο κόσμος ότι ο κ. Νικητιάδης παραδείγματος χάριν, αφήνει τους κατοίκους της Κω, χωρίς γιατρό! Αυτό προτιμάει με την ψήφο του σήμερα! Προτιμάει ο Νικητιάδης, ο κάτοικος της νήσου Κω να μην βρει γιατρό από το να μην κάνει αντιπολίτευση στον Γεωργιάδη. Τόσο μεγάλος πολιτικός είναι».

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, αναπτύσσοντας την ένσταση αντισυνταγματικότητας του κόμματός του, είπε ότι το άρθρο που εισάγει η κυβέρνηση προσκρούει στην ελευθερία των συμβάσεων (άρθρο 5 του Συντάγματος) και δεν συνάδει με το δικαίωμα των ασθενών να επιλέγουν το γιατρό τους, στο πλαίσιο της προστασίας της αυτονομίας και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 του Συντάγματος) και της λειτουργίας του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (άρθρο 22 του Συντάγματος). Είπε επίσης, ότι η στέρηση των γιατρών από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης δεν θίγει τόσο τους γιατρούς, αλλά θίγει τους ασθενείς υπέρ των οποίων υπάρχει αυτό το σύστημα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, είπε ότι η υποστέλεχωση του ΕΣΥ που είναι πάγιο ζήτημα, αποτελεί άλλοθι για την κυβέρνηση για να εισαγάγει ένα επιπλέον εμπόδιο. Είπε επίσης, ότι η κύρωση για την απαγόρευση της πρόσβασης των ιδιωτών γιατρών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης έχει ουσιαστικό αποδέκτη τον πολίτη που δεν θα μπορεί να τύχει τις υπηρεσίας αυτής.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Θάνος Πλεύρης κατηγόρησε για υποκρισία την αντιπολίτευση. «Στη διάρκεια της πανδημίας η πρότασή σας ήταν επίταξη των ιδιωτών γιατρών, χωρίς να πληρώνονται. Λέγατε στην κυβέρνηση ότι κάνει δώρο στις κλινικές και τους ιδιώτες γιατρούς που τους δίνει επίταξη και ζητούσατε επίταξη και χωρίς πληρωμή. Και έρχεστε να πείτε σήμερα αντισυνταγματικό ένα μέτρο που η Πολιτεία υπαναχωρεί από το δικαίωμα επίταξης και σε απολύτως έκτακτες συνθήκες, έρχεται με πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο να τους καλέσει να στηρίξουν το σύστημα», είπε ο Θάνος Πλεύρης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των «Σπαρτιατών» Ιωάννης Κόντης, είπε ότι το κόμμα του θα στηρίξει την ένσταση αντισυνταγματικότητας. Αναρωτήθηκε ωστόσο, διευκρινίζοντας ότι αυτή είναι προσωπική του θέση, για ποιο λόγο πρέπει να συντάσσονται τα κόμματα με το συμφέρον των ιδιωτών γιατρών σήμερα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί σήμερα να κρύψει τις δικές της ευθύνες για την κατάσταση στο ΕΣΥ. «Οι πολίτες που ζουν την καθημερινότητα στα νοσοκομεία, ως ασθενείς, ως συγγενείς ασθενών, οι νοσηλευτές, οι γιατροί, το επικουρικό και λοιπό προσωπικό, γνωρίζει πολύ καλά ότι για την εγκατάλειψη της δημόσιας υγείας, δεν σας φταίνε κάποιοι ιδιώτες γιατροί, που θέλετε να τους επιτάξετε», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και πρόσθεσε ότι το δικαίωμα επίταξης δεν αφορά γενική ευχέρεια του κράτους για αναγκαστική εργασία. Η επίταξη ενεργείται όταν πρόκειται για θεομηνίες και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της «Νίκης» Νίκος Βρεττός, είπε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να περιορίζει συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών και ότι οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας είναι και βάσιμες και ουσιαστικές.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος είπε ότι η κυβέρνηση κάνει καταχρηστική ερμηνεία του δικαιώματος της επίταξης. «Εδώ μιλάμε για πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Γνωρίζετε ότι είναι πάγιες και διαρκείς ανάγκες και εσείς τις βαπτίζετε "έκτακτους κινδύνους για τη δημόσια υγεία". Αυτό που είναι παραδοσιακά κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, είναι οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας», είπε ο κ. Ηλιόπουλος.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Μπούμπας, είπε ότι ξεκάθαρα η κυβέρνηση στοχεύει στην ιδιωτικοποίηση της υγείας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, κατήγγειλε τη στρατηγική της ιδιωτικοποίησης που υπηρετήθηκε από όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν. «Είναι πολιτική της ΕΕ και γι΄ αυτό δεν λέτε κουβέντα», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.