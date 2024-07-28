Σε «διαρροές» σχετικά με θέμα Πολάκη, χωρίς να κατονομάζει κάποιον, απαντά ο Στέφανος Κασσελάκης με μεταμεσονύκτια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι «ο Παύλος Πολάκης διεγράφη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος λόγω συμπεριφοράς που δεν αρμόζει στο κοινοβούλιο». Επισημαίνει ωστόσο ότι «είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ με έργο, αντιπολιτευτική ισχύ και ανιδιοτελή παρουσία που όλοι γνωρίζουν».

«Αυτό για μένα είναι αδιαπραγμάτευτο», τονίζει ο κύριος Κασσελάκης.

Επείδη βλέπω διαρροές για "μισές" και "ολόκληρες" διαγραφές, επαναλαμβάνω:

Ο Παύλος Πολάκης διεγράφη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ για συμπεριφορές που δεν αρμόζουν στο κοινοβούλιο. Είναι ζήτημα συμπεριφοράς, όχι πολιτικής.

Συμπεριφοράς, μέσα σε ένα Κοινοβούλιο που έχει ξεφτιλιστεί από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία μας πλασάρει αστική ευγένεια όσο συγκαλύπτει εγκλήματα και κρύβει σκάνδαλα.

Που μας κουνά το δάκτυλο όσο κρατά Βουλευτή κάποιον που δεν μπορεί ούτε καν να με αναγνωρίσει ως άνδρα - και με αυτόν τον τρόπο πληγώνει χιλιάδες συμπολίτες μας.

Κι όσο επίσης κρατά Βουλευτή κάποιον που δηλώνει ότι "το θηλυκό είναι για να τίκτει" - και με αυτόν τον τρόπο απαξιώνει τους μισούς πολίτες της χώρας μας.

Και αυτούς τους κρατά ο Πρωθυπουργός, διότι φοβάται τη δεξιά του πτέρυγα που τον ελέγχει.

Ο Παύλος Πολάκης είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ με έργο, αντιπολιτευτική ισχύ και ανιδιοτελή παρουσία που όλοι γνωρίζουν. Και αυτό για μένα είναι αδιαπραγμάτευτο.

Υπάρχουν άλλοι που εσκεμμένα και καθημερινά πληγώνουν το κόμμα πολιτικά (και όχι συμπεριφορικά) για να υπηρετήσουν τις μικροφιλοδοξίες τους.

Όσοι κρύβονται πίσω από διαρροές, ας ασχοληθούν με εκείνους καλύτερα.

