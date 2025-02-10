Τετ α τετ με Μακρόν και Τεχνητή Νοημοσύνη

Της Δώρας Αντωνίου

Το σημερινό τετ α τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για συνολική επισκόπηση των ελληνογαλλικών σχέσεων αλλά και για να συζητηθούν μια σειρά από περιφερειακές προκλήσεις, όπως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις στη Συρία, τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο, που απασχολούν όχι μόνο τις δύο χώρες αλλά συνολικά την Ευρώπη. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη ανιχνεύει το νέο τοπίο που διαμορφώνει η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, ενώ επιτακτικά συζητείται η αναβάθμιση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Στα διμερή, το ζήτημα της πώλησης πυραύλων Meteor στην Τουρκία συζητήθηκε σε σύντομη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες στο περιθώριο της άτυπης συνόδου της Ε.Ε. για την άμυνα, την περασμένη Τρίτη. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά το θέμα, ωστόσο φαίνεται ότι η προσέγγιση του Μεγάρου Μαξίμου είναι να αποδραματοποιήσει τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν με τη δημοσιοποίηση από τον υπουργό Άμυνας της διαμαρτυρίας του προς την πρέσβη της Γαλλίας στην Αθήνα, και να χαμηλώσει τους τόνους έπειτα από την πρώτη συζήτηση που έγινε στις Βρυξέλλες αλλά και με δεδομένο ότι η πώληση των συγκεκριμένων πυραύλων δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη Γαλλία, καθώς παράγονται από πολυεθνικό κονσόρτσιουμ εταιρειών. Η γαλλική πλευρά διαβεβαιώνει ότι παραμένει ισχυρή η δέσμευση για διαρκή ενδυνάμωση της σχέσης ανάμεσα στις δύο χώρες, παραπέμποντας και στο άρθρο 2 της συμφωνίας για στρατηγική εταιρική σχέση στην άμυνα και την ασφάλεια, που προβλέπει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέρη χρειαστεί να αποκρούσει κίνηση επιθετικότητας. Αυτό το πνεύμα αναμένεται να επιβεβαιωθεί και στη σημερινή συνάντηση.

Η διήμερη επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στη γαλλική πρωτεύουσα αφορά τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Δράσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη, την οποία διοργανώνει ο Γάλλος Πρόεδρος και στην οποία συμπροεδρεύει η Ινδία. Το παρών θα δώσει ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, ενώ έχουν προσκληθεί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο και μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Στη Σύνοδο πρόκειται να συζητηθούν όλες οι πρόσφατες εξελίξεις στον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της ΤΝ και οι προκλήσεις που αναδύονται στην αναζήτηση της ισορροπίας όσον αφορά την αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας με τρόπο επωφελή για την ανθρώπινη δραστηριότητα. Ιδιαίτερα υπό τις συνθήκες ακραίου παγκόσμιου ανταγωνισμού για την πρωτοκαθεδρία στον τομέα αυτό και τα διλήμματα που προκαλεί η εισβολή της ΤΝ σε όλο και περισσότερους τομείς.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στην ενεργό συμμετοχή της χώρας μας στις εξελίξεις και στον διεθνή διάλογο για την τεχνητή νοημοσύνη, με βάση και το συγκροτημένο σχέδιο που εκπόνησε προ διμήνου η επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη με επικεφαλής τον Κωστή Δασκαλάκη. Δύο από τις προτάσεις της εν λόγω επιτροπής ήδη υλοποιούνται καθώς η χώρα μας είναι μία από τις 7 χώρες της Ε.Ε. που θα δημιουργηθεί ένα εργοστάσιο ΤΝ, ένας χώρος όπου θα αναπτύσσονται εφαρμογές ΤΝ με στόχο σταδιακά να γίνει η χώρα μας «εξαγωγέας» εφαρμογών και τεχνογνωσίας. Η δεύτερη πρόταση αφορά το ετήσιο Φόρουμ με θέμα την Ηθική και την Τεχνητή Νοημοσύνη, που φέτος θα ασχοληθεί με τη χρήση της ΤΝ και τα παιδιά, με συμμετοχή και του Harvard.

Πηγή: skai.gr

