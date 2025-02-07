Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν- Μακρόν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος δήλωσε ότι η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ Τουρκίας και Γαλλίας θα συμβάλει θετικά στις μεταξύ τους σχέσεις και ότι οι δύο χώρες έχουν δυνατότητες συνεργασίας σε πολλούς τομείς, ιδίως στην αμυντική βιομηχανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Γαλλίας.

Ο Ταγίπ Ερντογάν διεμήνυσε ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ πρέπει να διατηρηθεί και να αρχίσουν οι προσπάθειες για εγκαθίδρυση μιας μόνιμης λύσης.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε επίσης -σύμφωνα με την ανακοίνωση- ότι η αναστολή των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Συρίας ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι είναι σημαντικό να αρθούν πλήρως στη νέα περίοδο και ότι η Τουρκία θα συνεχίσει αδιάλειπτα την υποστήριξή της προς τη Συρία.

Tουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν σήμερα ότι η γνωστή τουρκική εταιρεία Yıldırım Holding κατέχει ποσοστό 24% των μετοχών του Ομίλου CMA CGM, της γαλλικής εταιρείας ναυτιλιακών και logistics CMA CGM, η οποία, όπως έγινε γνωστό ανέλαβε τη λειτουργία του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι της Λαττάκειας στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.