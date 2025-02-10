Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε με την εισήγηση του αναβαπτισμένου προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος εξαπέλυσε φαρμακερά βέλη στη ΝΔ και τον πρωθυπουργό για τη διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών.

«Δεν υπάρχει λοιπόν παραπλανημένος Πρωθυπουργός υπάρχει Πρωθυπουργός ενορχηστρωτής. Γιατί όταν τον Αύγουστο έμαθε για τη δικογραφία πρώτος δεν πρότεινε αυτός Προανακριτική Επιτροπή για τον κ. Τριαντόπουλο; Σταματήστε κύριε Μητσοτάκη να υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ανέπτυξε όλες τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη διαλεύκανση της υπόθεσης που αποτελεί πληγή για την κοινωνία. Η κριτική του απέναντι στην Κυβέρνηση ήταν οξεία και σε πολλά μέτωπα, αφού αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην οικονομία και στα αγροτικά θέματα δίνοντας έμφαση στην κακοδιαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, σημείωσε ότι το επόμενο διάστημα το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει τροπολογία για την αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, ξεκινώντας με την επιστροφή του 13ου μισθού. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε στην ομιλία του εκτενή αναφορά και στη διεθνή επικαιρότητα και τις προεκτάσεις που έχει σε Ευρώπη και Ελλάδα.

Ανέπτυξε τη στρατηγική του και για μια ακόμη φορά υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί με αυτόνομη πορεία, κάνοντας όμως κάλεσμα στους προοδευτικούς πολίτες να το στηρίξουν. Έκανε αναφορά στα Περιφερειακά συνέδρια που οργανώνει η πράσινη παράταξη και τη συνδιάσκεψη της νεολαίας και έδωσε το επόμενο εσωκομματικό ραντεβού το Φθινόπωρο του 2025, αφού μέχρι τότε θα διεξαχθεί το ανοιχτό δημοκρατικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, ανέβασε τον πήχη για τις επόμενες εθνικές εκλογές με τη δέσμευσή του ότι το κόμμα της Αξιωματικής αντιπολίτευσης θα κάνει ό,τι μπορεί για να νικήσει τη ΝΔ.

Τι έγινε όταν έκλεισαν οι κάμερες

Αρκετά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ έλαβαν τον λόγο και ανέπτυξαν τις πολιτικές τους θέσεις, ενώ δεν έλειψαν τα καρφιά.

Άννα Διαμαντοπούλου: «Ο μεγάλος αντίπαλός μας είναι ο κακός μας εαυτός»

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου που τόνισε ότι ο μεγάλος αντίπαλος του κόμματος είναι ο κακός εαυτός. Το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται νέο μανιφέστο ανέφερε μεταξύ άλλων, ενώ τόνισε ότι πρέπει να εργαστούν πολλοί. «Η ευθύνη βαραίνει προφανώς τον πρόεδρο αλλά εγώ ως υποψήφια θέλω να βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και να απαντώ θετικά στο ''όλοι μαζί'' που είπαμε μετά τις εκλογές», σημείωσε η κ. Διαμαντοπούλου.

Χάρης Δούκας: «Δεν μπορεί να μην αξιοποιούνται όλα τα στελέχη μας»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, που αποτέλεσε τον βασικό εσωκομματικό αντίπαλο του Νίκου Ανδρουλάκη στις εκλογές του Οκτωβρίου, άσκησε κριτική στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ για την Προεδρία της Δημοκρατίας σημειώνοντας ότι η αυτοτελής επιλογή του ΠΑΣΟΚ έπρεπε να γίνει νωρίτερα και μάλιστα με την επιδίωξη ευρύτερης συναίνεσης με τα άλλα προοδευτικά κόμματα. Από την κριτική του δεν έλειψαν και τα καρφιά για τη λειτουργία του κόμματος, αφού όπως ανέφερε «Όλοι στηρίζουμε σήμερα τον Πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν μπορεί όμως να μην αξιοποιούνται όλα τα στελέχη μας, με βάση τις δυνατότητές τους». Ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι το βασικό αίτημα θα πρέπει να είναι -μέσα από την πρόταση δυσπιστίας- εκλογές εδώ και τώρα και ότι είναι ιστορική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ να πρωτοστατήσει σε αυτό το αίτημα.

Παύλος Γερουλάνος: «Χωρίς αποκλεισμούς»

Ο Παύλος Γερουλάνος στην ομιλία του έκανε μνεία στη σύνθεση και στην ομαδική δουλειά για το καλό του ΠΑΣΟΚ. Κάθε άποψη θα δυναμώσει το ΠΑΣΟΚ, αν μόνος στόχος της είναι το καλό του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε, με έναν όμως όρο: «Να δουλέψουμε, όλοι και μαζί, για ένα μεγάλο και δυνατό ΠΑΣΟΚ. Χωρίς αποκλεισμούς. Αυτή είναι η ευθύνη κάθε στελέχους σε αυτό το δωμάτιο».

Παναγιώτης Δουδωνής: «Απέναντι στον αντισυστημισμό θα είναι το ΠΑΣΟΚ και θα τον κερδίζει»

Ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ απάντησε στην κριτική του Χάρη Δούκα για τους χειρισμούς του ΠΑΣΟΚ στην επιλογή Προέδρου της Δημοκρατίας ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν προτείνει Πρόεδρο της Δημοκρατίας πριν από την κυβέρνηση. Απέναντι στον αντισυστημισμό θα είναι το ΠΑΣΟΚ και θα τον κερδίζει, αντέτεινε ο Παναγιώτης Δουδωνής σε όσα ακούστηκαν στην αίθουσα του Divani Caravel. «Επειδή άκουσα ότι η λογική μας δεν μπορεί να είναι εξευγενισμένη εκδοχή της ΝΔ. Δεν μπορεί να είναι και light αντισυστημισμός γιατί αυτός οδηγεί στον κανονικό αντισυστημισμό που είναι επικίνδυνος», σημείωσε.

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: «Η παραβολή του Ασώτου έγινε πράξη»

Ο βουλευτής Αρκαδίας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ξεκίνησε την ομιλία του χρησιμοποιώντας την παραβολή του Ασώτου για να μιλήσει για τις φημολογούμενες «μεταγραφές» από άλλα κόμματα.

«Και επειδή εμφορούμαι από χριστιανικές αξίες όπως και ο Πρόεδρος απ’ όσο γνωρίζω, η παραβολή του Ασώτου έγινε πράξη. Ανοίξαμε τις πόρτες και στρώσαμε το τραπέζι για όλους όσοι έλειπαν. Κατανοώ ότι οι προσχωρήσεις βουλευτών από άλλα κόμματα ίσως είναι αναγκαίες, όμως έχω - έχουμε την ίδια άποψη για όσους έφυγαν ως μεταγραφές σε άλλα κόμματα, από εμάς, με αυτούς που θα έρθουν», ανέφερε ο βουλευτής που πάντως άσκησε κριτική και για την τρικυμία που ξέσπασε το τελευταίο διάστημα εσωκομματικά για τις συνεργασίες, σχολιάζοντας δηκτικά ότι οι εσωκομματικές εκλογές έδωσαν το μήνυμα της μη Συριζοποίησης του ΠΑΣΟΚ, αλλά κάποιοι σύντροφοί του έφτασαν στο σημείο να λένε προοδευτικό τον κ. Βαρουφάκη.

Ευαγγελία Λιακούλη: «Κανείς στον πάγκο»

Κριτική με ποδοσφαιρικούς όρους άσκησε η βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη που εστίασε στον πλουραλισμό και τη σύνθεση. «Ο coach είναι αυτός που αποφασίζει. Η νίκη δεν είναι ένας αγώνας, είναι πολλά ματς. Κανείς στον πάγκο, όλοι μαζί για ζέσταμα και η νίκη περιμένει», σημείωσε.

«Κόπηκε» από το προεδρείο της Κεντρικής Επιτροπής η Τόνια Αντωνίου

Παρά το γεγονός ότι το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Τόνια Αντωνίου προορίζονταν να λάβει θέση στο Προεδρείο της Κεντρικής Επιτροπής κάτι τέτοιο δεν συνέβη και το γεγονός καυτηρίασαν μέλη του οργάνου, όπως ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Μανώλης Χριστοδουλάκης: «Η εμπιστοσύνη χτίζεται από μέσα»

«Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης έρχεται με όρους σύνθεσης, από τα μικρά έως τα μεγάλα: από τη σύνθεση ενός προεδρείου της ΚΕ έως το συνέδριο του κόμματος», τόνισε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Τόνια Αντωνίου: «Έχουμε το κέντρο και λείπει η αριστερά»

Όταν η Τόνια Αντωνίου ανέβηκε στο βήμα, η πολιτική κριτική ήταν αιχμηρή για τη στρατηγική του κόμματος. «Έχουμε το κέντρο και λείπει η αριστερά. Λέμε ότι είμαστε η κεντροαριστερά αλλά οι κεντροαριστεροί λείπουν. Σε δύο βάρκες δεν μπορούμε να πατάμε, γιατί θα πέσουμε μέσα. Και στον κεντροδεξιό φιλελεύθερο χώρο δεν χωράμε κι από εδώ λείπουμε. Αν δεν το κάνουμε εμείς θα το κάνουν άλλοι. Χρειαζόμαστε να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε», τόνισε το μέλος Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.



Πηγή: skai.gr

