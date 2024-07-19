Επίσκεψη Στέφανου Κασσελάκη στην ΕΛΔΥΚ

Το στρατόπεδο «Αντ/γου (ΜΧ) Σταυριανάκου Σωτήριου» της ΕΛΔΥΚ επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κύπρο, με αφορμή τη συμπλήρωση πενήντα ετών από την παράνομη τουρκική εισβολή και κατοχή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κουμουνδούρου, «ο Στέφανος Κασσελάκης έγινε δεκτός από τον διοικητή της ΕΛΔΥΚ, συνταγματάρχη (ΠΖ) Αστέριο Δεσπούδη και ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες και το έργο της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, ενώ επισκέφθηκε και το στρατιωτικό μουσείο της ΕΛΔΥΚ».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συνεχάρη τη διοίκηση και το προσωπικό της ΕΛΔΥΚ «για το υψηλό επίπεδο ετοιμότητάς τους και την αυταπάρνηση με την οποία εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους σημειώνοντας ότι θα σταθεί δίπλα στην ΕΛΔΥΚ σε οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει, στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου».

Τον κ. Κασσελάκη συνόδευσαν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τομεάρχης 'Αμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης και ο διπλωματικός σύμβουλος, Δημήτριος Παπαγεωργίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.