Τέλος το συρματόπλεγμα της Πράσινης Γραμμής;

Στην αφαίρεση του συρματοπλέγματος μήκους 14 χιλιομέτρων που τοποθετήθηκε το 2021 κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής για αποκοπή μεταναστατευτικών ροών αναμένεται να προχωρήσει η κυπριακή κυβέρνηση. Αν και δημόσια δεν έχει γίνει καμία δήλωση περί τούτου, πληροφορίες της DW αναφέρουν ότι η κυπριακή κυβέρνηση, υπό το βάρος και της φετινής έκθεσης του Αντόνιο Γκουτέρες για το Κυπριακό, αποφάσισε οριστικά την ανατροπή της πολιτικής της κυβέρνησης Αναστασιάδη για το μεταναστευτικό, και την αφαίρεση του συρματοπλέγματος. Συνακόλουθα, ειλημμένη απόφαση πρέπει να θεωρείται και η ακύρωση των πρόσθετων έργων που προγραμματίζονταν για επέκταση του συρματοπλέγματος και σε άλλες περιοχές της Πράσινης Γραμμής.

Βολές από Γκουτέρες

Στην έκθεση Γκουτέρες, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από μερικές ημέρες, γίνεται αναφορά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον «μη εξουσιοδοτημένο συρμάτινο φράχτη μήκους 14 χιλιομέτρων που τοποθετήθηκε στην ουδέτερη ζώνη το 2021, ο οποίος, παρά τις διαμαρτυρίες της αποστολής του ΟΗΕ στην Κύπρο, δεν έχει αφαιρεθεί, παρά τις ενδείξεις ότι αυτό θα γινόταν». Πράγματι, η πρόθεση της κυβέρνησης για αφαίρεση του συρματοπλέγματος είχε ανακοινωθεί από πέρυσι το καλοκαίρι, όταν ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου χαρακτήρισε το συρματόπλεγμα «ανεπαρκές, αλλά και επιζήμιο πολιτικά για την Κύπρο», αφού όπως είπε, με την τοποθέτησή του «διχοτομούμε την ίδια μας την χώρα». Έκτοτε πάντως καμία ενέργεια δεν έγινε, με αποτέλεσμα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ να περιλάβει το ζήτημα και στην φετινή του έκθεση για το Kυπριακό. Πρέπει να σημειωθεί τέλος ότι η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη δέχεται πιέσεις για αφαίρεση του συρματοπλέγματος και στο εσωτερικό, προεξάρχουσας της επιστολής της προέδρου του ΔΗΣΥ Αννίτας Δημητρίου, με την οποία κάλεσε τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη στη λήψη μέτρων για το Κυπριακό. Μεταξύ των προτάσεων της κ. Δημητρίου ήταν και η αφαίρεση του συρματοπλέγματος κατά των μεταστευτικών ροών.

