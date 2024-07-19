Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τη στρατιωτική παρέλαση στην κατεχόμενη Λευκωσία για τον «εορτασμό» των 50 ετών από την εισβολή του 1974 υπερασπίστηκε με συνέντευξη στο ραδιόφωνο της Παγκόσμιας Υπηρεσίας του BBC ο Τουρκοκύπριος ηγέτης.

Ο Ερσίν Τατάρ διατύπωσε ένσταση στην εισαγωγή του δημοσιογράφου περί «εισβολής» και «κατοχής» στην Κύπρο, λέγοντας ότι η Τουρκία έκανε το 1974 μία «στρατιωτική επέμβαση» που είχε χαρακτήρα «αποκατάστασης τάξης και σταθερότητας» και «προστασίας» των Τουρκοκυπρίων που βρίσκονταν «στα πρόθυρα εξόντωσης» από τις «σφαγές» των Ελληνοκυπρίων.

Στην παρατήρηση του παρουσιαστή ότι η στρατιωτική παρέλαση θα εκληφθεί ως «πολύ απειλητική» από τους Ελληνοκύπριους, ο κ. Τατάρ απάντησε ότι η παρέλαση γίνεται για να εορταστεί η «ειρηνική επέμβαση» και για να δοθεί ένα μήνυμα στον κόσμο «ότι η Τουρκία είναι πάντα πίσω από τους Τουρκοκύπριους και ότι δεν τους εγκαταλείπει ποτέ».

Αναφέρθηκε δε παράλληλα σε ύπαρξη «δύο διακριτών λαών στο νησί» και σε «εγγενές ιστορικό δικαίωμα» των Τουρκοκυπρίων στην αυτοδιάθεση και στη δημιουργία δικού τους κράτους, με τη βοήθεια της Τουρκίας.

