Στις νέες "αποκαλύψεις που έφερε στην δημοσιότητα το in.gr" αναφέρεται σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ρωτά: "Ποιος ήταν ο υψηλά ιστάμενος που έδωσε το 'πράσινο φως' για το μπάζωμα στα Τέμπη; Η ώρα της απόδοσης ευθυνών δεν θα αργήσει, τόσο για τους ίδιους, όσο και για ολόκληρο το σύστημα Μαξίμου που ενορχήστρωσε τη συγκάλυψη του φρικτού εγκλήματος".

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ: "Οι διαρκείς αποκαλύψεις για την 'άτυπη' σύσκεψη της 3ης Μαρτίου, όπου αποφασίστηκε το μπάζωμα του χώρου του εγκλήματος των Τεμπών, φέρνουν στο φως κι άλλες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, ιδίως για τον κυνισμό των πολιτικών αξιωματούχων που εκτελούσαν άνωθεν εντολές για το 'κουκούλωμα' του εγκλήματος.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία που αποκαλύπτει σήμερα το in.gr, οι εύλογες επιφυλάξεις για την αλλοίωση του χώρου, που φέρεται να εξέφρασαν αστυνομικοί και πυροσβέστες, αντιμετωπίστηκαν από τους πολιτικούς μετέχοντες στη σύσκεψη με δικαιολογίες και υπεκφυγές, ακόμα και με τηλεφωνήματα σε άγνωστο 'υψηλότερα ιστάμενο'.

Η αναφερόμενη, δε, διαβεβαίωση ότι η 'Eπιτροπή Γεραπετρίτη' που θα συστηνόταν αργότερα θα μελετούσε γενικώς τις 'δυσλειτουργίες' του σιδηροδρόμου κι όχι το συγκεκριμένο δυστύχημα, αποτελεί ίσως την πιο τρανταχτή ένδειξη ότι η επιχείρηση συγκάλυψης είχε ήδη ξεκινήσει".

Κλείνοντας αναφέρει: "Τα ερωτήματα στα οποία καλούνται να απαντήσουν, τόσο ο μονίμως κρυπτόμενος Χρήστος Τριαντόπουλος, όσο κυρίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πολλαπλασιάζονται".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.