Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Ουκρανό ομόλογο του: Η Ελλάδα στηρίζει τo Kίεβο

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Ουκρανό ομόλογο του: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει τo Kίεβο

Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπ. Εξ. Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ουκρανό ομόλογο του Andrii Sybiha- Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία διαβεβαίωσε ο Έλληνας Υπ.Εξ.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό ομόλογο του Andrii Sybiha.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπ. Εξ. στο Χ ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία, την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να παρέχει βοήθεια στην Ουκρανία στον αγώνα του κατά του ρεβιζιονισμού και θα συμμετάσχει στις προσπάθειες ανασυγκρότησης της Ουκρανίας.

Οι δυο ΥΠΕΞ συζήτησαν επίσης τις πρόσφατες εξελίξεις και εξέφρασαν την πρόθεσή τους να πραγματοποιήσουν πολιτικές διαβουλεύσεις στο εγγύς μέλλον.

