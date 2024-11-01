Καταγγελίες για μια «πρωτόγνωρη επιχείρηση αλλοίωσης του εκλογικού σώματος του ΣΥΡΙΖΑ», ενόψει της ψηφοφορίας για την εκλογή συνέδρων έκανε ο Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας για εκατοντάδες καταγγελίες από μέλη που δεν βρίσκουν το όνομά τους στις λίστες που απέστειλε η Κουμουνδούρου στις ΟΜ.

«Έχουν αφαιρεθεί μέλη που είναι χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ! Έχουν αφαιρεθεί ακόμα και συντονιστές ΟΜ! Έχουν αφαιρεθεί και πολλοί υποψήφιοι σύνεδροι!» ανέφερε ο κ. Κασσελάκης με δήλωσή του.

Την παραμονή της έναρξης της ψηφοφορίας, ο έκπτωτος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τους υποστηρικτές του να είναι ψύχραιμοι και να είναι στις κάλπες. «Μην αφήσετε κανέναν να σας αφαιρέσει το συνταγματικό σας δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Η Δημοκρατία δεν πρόκειται να γίνει παρωδία», τόνισε.

Παράλληλα, έδωσε οδηγίες τόσο για όσους έχουν αποκλειστεί από τις λίστες, όσο και σε όσους έχουν κάνει εγγραφεί μέσω του iSYRIZA.

Αναλυτικά η δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη:

Αυτή τη στιγμή γίνεται μία πρωτόγνωρη επιχείρηση αλλοίωσης του εκλογικού σώματος που θα ψηφίσει αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή, για εκλογή συνέδρων.

Έχουμε δεχθεί εκατοντάδες καταγγελίες από μέλη που δεν βρίσκουν το όνομά τους στις λίστες που έχει στείλει η Κουμουνδούρου στις ΟΜ.

Έχουν αφαιρεθεί μέλη που είναι χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ! Έχουν αφαιρεθεί ακόμα και συντονιστές ΟΜ! Έχουν αφαιρεθεί και πολλοί υποψήφιοι σύνεδροι!

Σας ζητώ, στο όνομα της Δημοκρατίας:

Καταρχάς να είστε ΨΥΧΡΑΙΜΟΙ. Η Δημοκρατία είναι πάντα ψύχραιμη.

Να είστε εκεί, στην κάλπη, αύριο και μεθαύριο.

Μην αφήσετε κανέναν να σας αφαιρέσει το συνταγματικό σας δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Η Δημοκρατία δεν πρόκειται να γίνει παρωδία.

Απευθυνθείτε:

Στο organotiko@syriza.gr για καταγγελίες αποκλεισμού από τις λίστες.

Όσοι έχετε εγγραφεί μέσω του isyriza.gr είναι πολύ σημαντικό να στείλετε e-mail στο contact@isyriza.gr για να βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί στις ΟΜ για να ψηφίσετε.

Αριστερά ίσον Δημοκρατία.

Υπερασπιστείτε την με πείσμα και με πάθος.

Είναι μία μάχη που υπερβαίνει τα πρόσωπα.

Είναι Ζήτημα Δημοκρατίας.

Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ

«Το νέο βίντεο του Στέφανου Κασσελάκη είναι ακόμα μια απόδειξη ότι ψάχνει διάφορα προσχήματα για να δικαιολογήσει τη φυγή του και τη δημιουργία νέου κόμματος», υποστηρίζουν «κύκλοι» του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Σχολιάζουν πως «φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται την αποδοκιμασία της βάσης απέναντι στα σχέδιά του για άλλο, ανταγωνιστικό κόμμα, και χτίζει τα επιχειρήματα για την αποχώρησή του». «Αλλά δεν μπορεί το πρωί να απειλεί με ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και να προαναγγέλλει νέο κόμμα, και το μεσημέρι δήθεν να κόπτεται για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία», προσθέτουν.

Οι ίδιοι κύκλοι σημειώνουν ότι «τα περί δήθεν αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος επιστρέφονται ως χυδαιότητες στον εμπνευστή τους» και πως «οι εκλογές θα διεξαχθούν με απόλυτα δημοκρατικές διαδικασίες, όσο κι αν κάποιοι επιχειρούν το αντίθετο».

