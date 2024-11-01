Αιχμηρή ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρηση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Γεωργίας Αδειλίνη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο περιθώριο εκδήλωσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

«Η αποχώρηση της κας Αδειλίνη από την εκδήλωση του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη στιγμή που ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας βρίσκονταν στο βήμα και ασκούσε κριτική για τη διαχείριση και τους χειρισμούς που οδηγούν σε συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, θα πρέπει να εκληφθεί όχι απλά σαν στιγμή αμηχανίας αλλά και ως θεσμική απρέπεια, ένδειξη αλαζονείας και δημοκρατικού ελλείμματος», όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Η αποχώρηση της κας Αδειλίνη από την εκδήλωση του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη στιγμή που ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας βρίσκονταν στο βήμα και ασκούσε κριτική για τη διαχείριση και τους χειρισμούς που οδηγούν σε συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, θα πρέπει να εκληφθεί όχι απλά σαν στιγμή αμηχανίας αλλά και ως θεσμική απρέπεια, ένδειξη αλαζονείας και δημοκρατικού ελλείμματος. Ιδιαίτερα όταν η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου παρίστατο σε μια εκδήλωση για τη δημοκρατία, βασικό συστατικό της οποίας είναι η κριτική στην εκάστοτε εξουσία.​

Οι βολές Τσίπρα κατά της Δικαιοσύνης και η αποχώρηση Αδειλίνη

Ο Αλέξης Τσίπρας είπε χαρακτηριστικά:

«Μπορούμε ευλόγως να ελπίζουμε πως οι θεσμοί του Συμβουλίου της Ευρώπης θα συμβάλλουν και στην αποκατάσταση υποθέσεων που αποτελούν τις μεγαλύτερες μαύρες κηλίδες, τις ανοιχτές πληγές του κράτους Δικαίου στη πατρίδα μας και που άνοιξαν, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια. Αναφέρομαι όπως όλοι θα καταλάβατε, στο μεγάλο σκάνδαλο των μαζικών παράνομων τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Κυρίως όμως αναφέρομαι στις αδιανόητες για μια ευρωπαϊκή χώρα, προσπάθειες παρακώλυσης των ερευνών της αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής. Και στην αδυναμία των δικαστικών αρχών να εντοπίσουν τους υπευθύνους και να αποδώσουν δικαιοσύνη».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση φαίνεται πως προκάλεσε την ενόχληση της κυρίας Αδειλίνη που αποχώρησε από την αίθουσα με τον κ. Τσίπρα να σχολιάζει:

«Επιβάλλεται η εκτελεστική και η δικαστική εξουσία που πρέπει να ακούει κιόλας, να κάθεται να ακούει, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων για να μπορούμε να μιλάμε για εμβάθυνση του κράτους δικαίου και όχι για μία πάσχουσα δημοκρατία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.