«Από το πρωί βρισκόμαστε στο πλευρό των πυροσβεστών. Βρεθήκαμε στον Ευαγγελισμό και επισκεφθήκαμε τους τραυματίες. Βρεθήκαμε στη συγκέντρωσή τους και βεβαίως, είχαμε μια αναλυτική συζήτηση εδώ στη Βουλή με το σωματείο τους», σημείωσε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, σε δήλωσή του στο περιστύλιο της Βουλής.

«Δύο πράγματα θέλουμε να υπογραμμίσουμε, εκτός όσων έχουμε ήδη πει στον δημόσιο διάλογο. Πρώτον: Θεωρούμε αδιανόητο να συλληφθούν οι τραυματισθέντες πυροσβέστες, οι οποίοι νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στον Ευαγγελισμό, μετά την απρόκλητη και άκρως επικίνδυνη επιλογή να χτυπηθούν και να δεχθούν ακόμα και χημικά μέσα σε κλειστό χώρο. Δεύτερον: Το αίτημά τους είναι αυτονόητο. Η εργασιακή τους αποκατάσταση δεν αφορά μόνο αυτούς. Αφορά την κοινωνία. Οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν και βάζουν σε κίνδυνο την ακεραιότητά τους, ακόμα και τη ζωή τους, για να είμαστε όλοι οι υπόλοιποι ασφαλείς» τόνισε.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «έχει έρθει η ώρα, τουλάχιστον τα προοδευτικά κόμματα, και μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, το KKE, τη Νέα Αριστερά και την Πλεύση Ελευθερίας, να καταθέσουμε από κοινού μία νομοθετική πρόταση για την εργασιακή τους αποκατάσταση. Τώρα είναι η ώρα κλιμάκωσης της πίεσης επάνω στην κυβέρνηση, ώστε να δοθεί η αυτονόητη λύση».

Ήδη, οι αρμόδιοι τομεάρχες Εργασίας και Πολιτικής Προστασίας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γ. Γαβρήλος και Σ. Κεδίκογλου, αντίστοιχα, επικοινωνούν με τους αρμόδιους τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, της Πλεύσης Ελευθερίας και της Νέας Αριστεράς.

Στη δική του δήλωση ο Γ. Γαβρήλος κάλεσε την κυβέρνηση «να προχωρήσει άμεσα σε νομοθετική πρωτοβουλία αποκατάστασης των εργασιακών σχέσεων των εποχικών πυροσβεστών». Από την πλευρά του ο Σ. Κεδίκογλου σημείωσε ότι «ζητάμε άμεσα εξηγήσεις για τη χθεσινή ακραία και αδικαιολόγητη χρήση βίας. Ποιος και γιατί έδωσε την εντολή;».

Νωρίτερα, αντιπροσωπεία της ΚΟ του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αποτελούμενη από τον πρόεδρο της ΚΟ Νίκο Παππά και τους βουλευτές Γιώργο Γαβρήλο, Χρήστο Γιαννούλη, Διονύση Καλαματιανό, Γιώργο Καραμέρο, Συμεών Κεδίκογλου, Γιώργο Ψυχογιό, Μαρίνα Κοντοτόλη, Πόπη Τσαπανίδου και Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, βρέθηκε στο πλάι των χιλιάδων εποχικών πυροσβεστών, οι οποίοι πραγματοποίησαν συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί, απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους, ο Νίκος Παππάς είπε:

«Ερχόμαστε από τον Ευαγγελισμό. Εκεί συναντήσαμε τους τραυματισμένους συναδέλφους σας. Ο πρώτος συνάδελφός σας ήταν από την Αμαλιάδα και μου έδειξε μια φωτογραφία στο κινητό του, το παιδάκι του, που είναι τριών - τεσσάρων ετών. Κι εκεί σκέφτηκα ότι εσείς δεν κάνετε έναν αγώνα μόνο για το δικό σας ψωμί. Κάνετε έναν αγώνα για όλους μας. Για να είναι καλά, για να είναι ασφαλή και τα δικά μας τα παιδιά. Και γι' αυτό σας είμαστε ευγνώμονες. Και η επιτυχία του κινήματός σας θα κριθεί από το πόσο η κοινωνία αντιλαμβάνεται ότι δεν κάνετε έναν αγώνα μόνο για το δικό σας δικαίωμα. Υπερασπίζεστε την κοινωνία. Ο δεύτερος συνάδελφός σας που συνάντησα είναι από την Κόρινθο. Και η τύχη τα έφερε έτσι, να έχει εργαστεί και να έχει βάλει σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα και τη ζωή του, για να προστατέψει και το δικό μου σπίτι στην Κόρινθο. Ποια άλλη απόδειξη πρέπει να έχει κανείς μπροστά του για να καταλάβει ότι εσείς αγωνίζεστε για τη δική μας προστασία και τη δική μας ασφάλεια; Και γι' αυτόν τον λόγο είναι υποχρέωση κάθε δημοκρατικού πολίτη να είναι στο πλευρό σας. Και αυτονόητη υποχρέωση και όλων των πολιτικών κομμάτων. Κι αυτό πρέπει να το αξιώσετε. Και όποιος δεν ανοίξει την πόρτα του για να σας δει και να σας ακούσει, να το γνωρίζει ο ελληνικός λαός για να κρίνει και την απόφασή του όταν θα έρθει η ώρα. Θα είμαστε στο πλευρό σας και σήμερα και αύριο και κάθε μέρα. Να είστε καλά, να είστε γεροί».

Ακολούθησε συνάντηση αντιπροσωπείας του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών (ΠΑΣΣΥΠ) και του Σωματείου Εποχικών Πυροσβεστών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) με αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή, στο γραφείο του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Νωρίτερα το πρωί, ο πρόεδρος της ΚΟ του κόμματος επισκέφτηκε, μαζί με τον τομεάρχη Υγείας της ΚΟ Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, τους εποχικούς πυροσβέστες που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μετά τη χθεσινή, άγρια επίθεση των ΜΑΤ εις βάρος τους. Ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας τους και τους ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση. Μαζί τους ήταν η Φωτεινή Καρυστινάκη, μέλος του ΔΣ του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και της Κ.Ε. του κόμματος, η Ελένη Κεϊμαλή, αναπληρώτρια συντονίστρια του τμήματος Υγείας και μέλος της Κ.Ε. και ο Γιώργος Καρκαλιώρης, νοσηλευτής, προϊστάμενος ΤΕΠ και συντονιστής Ο.Μ. «Ευαγγελισμού».

