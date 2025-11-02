Του Στέφανου Νικολαΐδη

Η άφιξη της νέας πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης στη στρατηγική της Ουάσιγκτον στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει αποστολή σε μια συγκυρία όπου η Ελλάδα δεν είναι απλώς εταίρος, αλλά κρίσιμος κόμβος σε τρεις άξονες: άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή σταθερότητα.

Διπλωματικές πηγές στην Αθήνα εκτιμούν ότι η παρουσία της θα συνδεθεί με την αναβάθμιση του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας και την προώθηση αμερικανικών επενδύσεων στα Βαλκάνια και στο Αιγαίο.

«Η Γκίλφοϊλ ρχεται όχι για να διαχειριστεί μια σχέση, αλλά για να την επαναπροσδιορίσει», τονίζει υψηλόβαθμη κυβερνητική πηγή, προσθέτοντας πως «η Ουάσιγκτον βλέπει την Ελλάδα ως το ασφαλές αγκυροβόλιο της περιοχής, ειδικά μετά τις αναταράξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή».

Η αποστολή της: ασφάλεια, ενέργεια, ισορροπίες

Η νέα πρέσβειρα έρχεται σε μια στιγμή όπου η αμερικανική στρατηγική στην περιοχή αναδιατάσσεται.

Μετά την ένταση στην Ουκρανία και την κρίση στη Γάζα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να μειώσει τα ρίσκα αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο στόχος είναι σαφής: να κλείσουν οι ανοιχτοί λογαριασμοί μεταξύ συμμάχων, ώστε να διασφαλιστεί ένα περιβάλλον επενδύσεων και ενεργειακής αξιοποίησης χωρίς συγκρούσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει να ενισχύσει:

Τον αμυντικό άξονα Σούδας – Αλεξανδρούπολης – Λάρισας, που ήδη λειτουργεί ως βασικό στήριγμα της ΝΑ πτέρυγας του ΝΑΤΟ

Την ενεργειακή διπλωματία ΗΠΑ – Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, με ορίζοντα τις εξαγωγές LNG και τη σταθεροποίηση των θαλάσσιων διαδρομών

Την περιφερειακή διασύνδεση με τα Βαλκάνια, όπου η Ελλάδα εμφανίζεται ως πύλη των αμερικανικών επενδύσεων σε υποδομές, τεχνολογία και πράσινη ενέργεια

Η Ουάσιγκτον επανέρχεται με ένα ανανεωμένο δόγμα ρεαλισμού: όχι θεωρητικές δεσμεύσεις, αλλά συγκεκριμένα projects που «μετρούν».

Ελληνοτουρκικά: Η Αθήνα παίρνει την πρωτοβουλία

Η δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή για την πρόθεση της Ελλάδας να καλέσει σε κοινή συνάντηση όλες τις παράκτιες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Δεν ήταν μια απλή εξαγγελία. Ήταν μια δήλωση πρόθεσης γεωπολιτικής πρωτοβουλίας.

«Η Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα από το να καθίσει στο τραπέζι με οποιονδήποτε», είπε ο πρωθυπουργός, δείχνοντας πως η Αθήνα επιδιώκει να καθορίσει την ατζέντα των εξελίξεων — και όχι να την ακολουθεί.

Η ελληνική πρόταση, γνωστή ως «5x5», προβλέπει πολυμερή συνεννόηση σε 5 θεματικούς τομείς:

Οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Μεταναστευτικό Πολιτική προστασία Συνδεσιμότητα Προστασία περιβάλλοντος

Στόχος: να δημιουργηθεί ένας θεσμικός δίαυλος επικοινωνίας που να μειώνει την ένταση και να ενισχύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Όπως σχολιάζουν διπλωματικοί κύκλοι, η Ελλάδα δεν αντιδρά πλέον, αλλά προλαβαίνει τις κινήσεις της Άγκυρας.

Η Κίμπερλι και το δόγμα Ουάσιγκτον

Η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συνδέεται άμεσα με αυτό το νέο τοπίο.

Η Ουάσιγκτον θέλει να «κλείσουν» οι ανοιχτές εκκρεμότητες που εμποδίζουν την οικονομική δραστηριότητα αμερικανικών συμφερόντων.

Η παρουσία ενεργειακών κολοσσών όπως η Chevron και η ExxonMobil στην ευρύτερη περιοχή λειτουργεί ήδη ως μοχλός πίεσης για σταθερότητα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενδιαφέρονται τόσο για τα νομικά σημεία των οριοθετήσεων», σημειώνει αναλυτής με γνώση των αμερικανικών προτεραιοτήτων, «αλλά για το πλαίσιο προβλεψιμότητας που επιτρέπει στις εταιρείες να λειτουργούν χωρίς γεωπολιτικά ρίσκα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να το προσφέρει αυτό».

Η νέα πρέσβειρα, όπως εκτιμούν κυβερνητικές πηγές, θα επιδιώξει να λειτουργήσει ως «συνδετικός κρίκος» μεταξύ της αμερικανικής ατζέντας και της ελληνικής πρωτοβουλίας σταθερότητας.

Η Ουάσιγκτον φαίνεται να βλέπει θετικά την πρόταση Μητσοτάκη για το σχήμα «5x5», που ανοίγει θεματικούς διαύλους συνεργασίας με την Τουρκία χωρίς να ακυρώνει τις εθνικές θέσεις.

Το μήνυμα στην Άγκυρα και η ελληνική αυτοπεποίθηση

Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την Τουρκία — το ξεκαθαρίζει σε κάθε ευκαιρία.

Όμως, η άφιξη της Γκίλφοϊλ σηματοδοτεί ότι η ισορροπία Αθήνας–Άγκυρας δεν είναι πια μηδενικού αθροίσματος.

Οι ΗΠΑ επενδύουν στην Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας, όχι ως αντίβαρο της Τουρκίας, αλλά και ως εγγυητή προβλεψιμότητας.

Για την Αθήνα, η πρόκληση είναι διπλή: να διατηρήσει την ψυχραιμία της στα ελληνοτουρκικά και ταυτόχρονα να εμβαθύνει τις συμμαχίες της με ΗΠΑ, Γαλλία, Ισραήλ και Αίγυπτο.

Η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα, λοιπόν, δεν είναι τυπική.

Συμβολίζει τη νέα φάση στην οποία εισέρχεται η αμερικανική πολιτική στην περιοχή — μια φάση ρεαλισμού, ενεργειακής διπλωματίας και διαχείρισης ισορροπιών.

Πηγή: skai.gr

