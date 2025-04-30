Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Κωστής Χατζηδάκης εξελέγη αντιπρόεδρος του ΕΛΚ

Ο κ. Χατζηδάκης εξελέγη κατά το συνέδριο του κόμματος στη Βαλένθια - Ποιοι είναι οι αντιπρόεδροι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος 

Χατζηδάκης ΕΛΚ

Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, εξελέγη με 328 ψήφους στο συνέδριο του κόμματος στη Βαλένθια, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης

Για την κυβέρνηση, η ευρωπαϊκή και μεταρρυθμιστική ατζέντα του κ. Μητσοτάκη, η πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε συνδυασμό με την υποψηφιότητα του Κωστή Χατζηδάκη, «αντικατοπτρίζουν την ισχυρή θέση που έχει η ΝΔ στο ΕΛΚ, και κατ' επέκταση τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, ειδικά σε ένα περιβάλλον προκλήσεων, όπου διαμορφώνονται πολιτικές που θα επηρεάσουν βαθύτατα το μέλλον της ΕΕ».

«Μόλις εκλέξαμε τη νέα προεδρία του ΕΛΚ! Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα εργαστούν χέρι-χέρι με τα μέλη μας για να προσφέρουν στους πολίτες όλης της Ευρώπης», αναφέρει το κόμμα σε ανάρτηση στο Χ. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κωστής Χατζηδάκης ΕΛΚ εκλογές αντιπρόεδρος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
109 0 Bookmark