Την 1η Μαΐου 2025 η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι το όργανο που έχει την κύρια ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

«Η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της μηνιαίας Προεδρίας της, θα έχει την ευκαιρία να αναδείξει το ισχυρό διπλωματικό της αποτύπωμα, τον ρόλο της ως έντιμου συνομιλητή και γέφυρας μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου, έχοντας το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ως βασικούς οδηγούς της εξωτερικής της πολιτικής», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του.

#GreeceUNSC 🇬🇷🇺🇳



Την 1η Μαΐου 2025, η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.



🔗 https://t.co/2yGRZiMuct pic.twitter.com/CumOjE88q7 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 30, 2025

Όπως σημειώνει, «η θαλάσσια ασφάλεια, μία από τις έξι προτεραιότητες της διετούς θητείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, θα αποτελέσει αντικείμενο της κεντρικής εκδήλωσης Υψηλού Επιπέδου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου, στη Νέα Υόρκη».

Θεματικές της ελληνικής προεδρίας θα είναι, επίσης, η προστασία των αμάχων σε καιρό πολέμου, «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια» και «Παιδιά σε Ένοπλες Συγκρούσεις».

Ακόμη, επισημαίνεται πως «ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κρίση στη Μέση Ανατολή θα αποτελέσουν κεντρικό θέμα των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Οι εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια, η κατάσταση στη Λιβύη και το Σουδάν έχουν, επίσης, επιλεγεί ως κύρια θέματα συζήτησης».

«Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της, η Ελλάδα ως θερμός υποστηρικτής της πολυμερούς διπλωματίας, της συλλογικής ασφάλειας και του ειρηνευτικού ρόλου των Ηνωμένων Εθνών θα εργαστεί με όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, με γνώμονα τη διατήρηση και εμπέδωση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας προς μία διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας βασισμένη σε κανόνες», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.