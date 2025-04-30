Σταμάτης Πουλής για την καταδίκη του Πολάκη: Είναι ένας κοινός ψεύτης, ένας συκοφάντης ο οποίος λασπολογεί

Η Ελληνική Δικαιοσύνη, με την απόφασή της, πιστοποίησε αυτό που γνωρίζει η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας: Ότι ο Παύλος Πολάκης είναι ένας κοινός ψεύτης, ένας συκοφάντης ο οποίος λασπολογεί, εις βάρος αθώων ανθρώπων, προκειμένου να ποδοπατήσει συνειδήσεις και να εξυπηρετήσει το δικό του μικρό όφελος, ανέφερε ο Σταμάτης Πουλής, Σύμβουλος του Υπουργού Υγείας, Συντονιστής του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τα έργα του Υπουργείου Υγείας και Α’ Αναπληρωματικός Βουλευτής Ν.Δ. Δυτικής Αττικής.

Αναλυτικότερα, έκανε την ακόλουθη δήλωση μετά την καταδικαστική απόφαση του Παύλου Πολάκη σε δώδεκα μήνες (12) φυλάκιση από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης:

«Σήμερα έκλεισε ένας πολύ σημαντικός κύκλος. Η Ελληνική Δικαιοσύνη, με την απόφασή της, πιστοποίησε αυτό που γνωρίζει η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας: Ότι ο Παύλος Πολάκης είναι ένας κοινός ψεύτης, ένας συκοφάντης ο οποίος λασπολογεί, εις βάρος αθώων ανθρώπων, προκειμένου να ποδοπατήσει συνειδήσεις και να εξυπηρετήσει το δικό του μικρό όφελος.

Γνωρίζω πάρα πολύ καλά το ποιόν του Παύλου Πολάκη γιατί το έχω ζήσει και εγώ και η οικογένειά μου και οι στενοί μου άνθρωποι τα τελευταία οκτώ χρόνια και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι αποτελεί το βόθρο της πολιτικής ζωής της χώρας.

Το κόμμα του, όσοι τον ανέχονται και όσοι κρατάνε αποστάσεις, εξισώνοντας τόσα χρόνια τα θύματα με τον θύτη – αναφερόμενοι δήθεν σε αντιπαραθέσεις ενώ από τη μία υπάρχει ένας συκοφάντης και από την άλλη άνθρωποι που υπερασπίζονται την αλήθεια - πρέπει επιτέλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Ο Παύλος Πολάκης πρέπει να σταματήσει να δηλητηριάζει την πολιτική ζωή της χώρας. Την κοινωνική ζωή με την παρουσία του και να εξοστρακιστεί από όλους τους υγιείς ανθρώπους της χώρας μας».



Πηγή: skai.gr

