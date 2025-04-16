Ενόψει αποφάσεων για το καλώδιο συνεδριάζει σήμερα το ΚΥΣΕΑ

Της Δώρας Αντωνίου

Η ατζέντα των συνεδριάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) δεν δημοσιοποιείται. Κοινοποιείται με όρους εμπιστευτικότητας στα μέλη του Συμβουλίου. Έτσι, επισήμως δεν έχουν ανακοινωθεί τα θέματα που θα συζητηθούν στη σημερινή συνεδρίαση υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο, η τρέχουσα συγκυρία και τα ζητήματα που εκ των πραγμάτων απασχολούν την κυβέρνηση και άπτονται λεπτών χειρισμών, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έρχονται στο προσκήνιο.

Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει σταθερά όλες τις προηγούμενες ημέρες ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ θα επανεκκινήσει στον κατάλληλοι χρόνο, χωρίς να δίνονται περισσότερες πληροφορίες για τον χρόνο αυτό ή για τα δεδομένα που θα καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα. Δεν υπάρχει ακόμη NAVTEX για το πλοίο που θα συνεχίσει τις έρευνες, οι οποίες έχουν μείνει στη μέση και το οποίο για την ώρα βρίσκεται στη Σικελία. Το βέβαιο είναι ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν έπειτα από αξιολόγηση όλων των δεδομένων και με βάση, ασφαλώς, και τα μηνύματα που φτάνουν στην Αθήνα από εταίρους και συμμάχους. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η ελληνική πλευρά υπογραμμίζει τη διεθνή σημασία του έργου.

Βεβαίως, το ζήτημα του καλωδίου σταθερά προσελκύει το ενδιαφέρον της τουρκικής πλευράς, που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Η τουρκική εφημερίδα Milliyet αναφέρει σε δημοσίευμά της ότι «Ελλάδα και Ισραήλ σχεδίαζαν την πόντιση καλωδίου ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου. Οι περιοχές αυτές ήταν εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, αντέδρασε έντονα το υπουργείο Άμυνας, η Αθήνα ανέβαλε το σχέδιο για άλλη μια φορά».

Στο σημερινό ΚΥΣΕΑ θα συζητηθεί το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα. Η ειδική, απόρρητη συζήτηση είναι καθοριστική για το χρονοδιάγραμμα και την οριστικοποίηση σημαντικών αποφάσεων όσον αφορά την αμυντική θωράκιση της χώρας. Ο Νίκος Δένδιας προανήγγειλε την εισήγησή του για την απόκτηση μιας επιπλέον φρεγάτας, της τέταρτης, τύπου Belharra (FDI), θέμα το οποίο συζητήθηκε στην προχθεσινή συνάντηση με τον Γάλλο υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων, Σεμπαστιάν Λεκορνί, στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα, στο εξοπλιστικό πρόγραμμα εντάσσεται η προοπτική εκσυγχρονισμού τεσσάρων φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ και μια σειρά εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας του στόλου.

Το ΚΥΣΕΑ θα συζητήσει, επίσης, για το μεταναστευτικό. Η Αθήνα έχει διαμηνύσει ότι υιοθετεί αυστηρή στάση, όσον αφορά τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Το μήνυμα αυτό επανέλαβε χθες ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Μάκης Βορίδης, υπογραμμίζοντας ότι «η επιστροφή όσων δεν δικαιούνται να βρίσκονται στη χώρα είναι θεμέλιο της μεταναστευτικής πολιτικής. Η Ελλάδα δεν είναι χώρα ανεξέλεγκτης εισόδου και παραμονής». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «Όποιος είναι παράνομα στη χώρα, πρέπει να φύγει. Διαφορετικά θα υπάρχει αποστέρηση της ελευθερίας. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η παραμονή στη χώρα δεν είναι αυτονόητη ούτε ανεξέλεγκτη». Οι νέες παράμετροι της αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής σε συνδυασμό με τις αποφάσεις που προωθούνται σε κεντρικό επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, θα τεθούν επί τάπητος σήμερα.

