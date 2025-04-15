Συνάντηση Δ. Μιχαηλίδου με τον Κινέζο πρέσβη Fang Qiu

Συνάντηση για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της κοινωνικής συνοχής, της υποστήριξης των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων και της προώθησης της κοινωνικής ένταξης, είχε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, με τον πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, Fang Qiu.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον καθοριστικό ρόλο των διεθνών επιχειρήσεων στις τοπικές κοινωνίες, με αναφορά στις πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των κινεζικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι του Πειραιά, όπως η Cosco Shipping.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε τη σημασία των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών προκλήσεων όπως η έλλειψη στέγης, δηλώνοντας: «Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα στην εθνική μας στρατηγική για την κοινωνική συνοχή. Απαιτούνται ακόμη περισσότερες τέτοιες στοχευμένες πρωτοβουλίες, που θα λειτουργούν συμπληρωματικά στις δράσεις της Πολιτείας, ενδυναμώνοντας την κοινωνική προστασία και διευκολύνοντας την επανένταξη αστέγων συμπολιτών μας. Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.»

Οι εν λόγω δράσεις περιλαμβάνουν:

- Δημιουργία προσωρινών δομών φιλοξενίας για άστεγους,

- Παροχή βασικής βοήθειας όπως σίτιση και είδη πρώτης ανάγκης,

- Στήριξη κινητών μονάδων υγειονομικής και ψυχοκοινωνικής παρέμβασης,

- Συνεργασία με τοπικούς φορείς για την κοινωνική επανένταξη.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκε επίσης η σημασία δημιουργίας επαγγελματικών ευκαιριών για νέους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και οι δύο πλευρές αναγνώρισαν την αξία της σύνδεσης της επαγγελματικής κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και την προώθηση χωρίς αποκλεισμούς διαδρομών απασχόλησης μέσω συνεργειών.

Από την πλευρά του Κινέζος πρέσβης, Fang Qiu, επιβεβαίωσε τη δέσμευση της κινεζικής κυβέρνησης και των επιχειρήσεων της να διατηρήσουν και να ενισχύσουν περαιτέρω την κοινωνική τους προσφορά στην Ελλάδα, δηλώνοντας: «Η συνεργασία μας με το Ελληνικό Δημόσιο εκτείνεται πέρα από τον οικονομικό τομέα – επεκτείνεται και στην κοινωνία».

Πηγή Φωτό από υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

