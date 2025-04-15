ΣΥΡΙΖΑ: Πειθαρχικά μέτρα κατά του Αχιλλέα Μπέου

Τη λήψη πειθαρχικών μέτρων κατά του δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου με τον δήμαρχο Βόλου κ. Μπέο να προβαίνει σε πράξεις βίας και προπηλακισμούς σε βάρος του δημοτικού σύμβουλου της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Λημνιού, αποτελούν ντροπή για μια ευνομούμενη πολιτεία και εξοργίζουν κάθε δημοκρατικό πολίτη».

Ακολούθως ρωτά με δηκτικό τρόπο: «Μέχρι πότε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Λιβάνιος και ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ. Τζανακούλης θα ανέχονται τις τραμπούκικες συμπεριφορές του κ. Μπέου; Τους καλούμε να προβούν άμεσα στη λήψη των ενδεικνυόμενων πειθαρχικών μέτρων κατά του αγαπημένου της ΝΔ, δημάρχου Βόλου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

