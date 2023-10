Δένδιας: Καταδικάζουμε απερίφραστα τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ

Καταδικάζουμε απερίφραστα τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Αυτό τονίζει σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα» υπογραμμίζει.

We strongly condemn the terrorist attacks against Israel. 🇮🇱 has the

right to defend itself.