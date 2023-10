ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την εκτόξευση σφοδρών ρουκετών κατά του Ισραήλ - «Στεκόμαστε στο πλευρό του»

Το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την αιφνιδιαστική επίθεση που δέχτηκε σήμερα το Ισραήλ από την Χαμάς με ομοβροντία ρουκετών με μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη σημερινή εκτόξευση σφοδρών ρουκετών κατά του Ισραήλ. Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ.»

We strongly condemn today's launch of heavy rocket attacks against Israel. We stand with Israel.