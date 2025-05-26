Για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκε αναλυτικά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος φιλοξενήθηκε το πρωί της Δευτέρας (26/5) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγράφονται από την πρώτη μέρα που λειτουργεί ο συγκεκριμένος οργανισμός. Γιατί καταγράφονται αυτά τα προβλήματα; Διότι υπήρχαν κενά σε όλη αυτήν τη διαδικασία που προβλέπεται, με στόχο να καταβληθούν σωστά οι ευρωπαϊκοί πόροι στους δικαιούχους παραγωγούς αγρότες κτηνοτρόφους», ανέφερε αρχικά ο υπουργός.

«Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια οι παθογένειες αυτές, επειδή ακριβώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε να συνεχίσει να λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο, δεν αντιμετωπίστηκαν για διαφορετικούς λόγους. Για παράδειγμα, για το γεγονός ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει δικό του πληροφοριακό σύστημα, το ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, οι λεγόμενοι βοσκοτοπικοί χάρτες, το ότι δεν γίνονται οι έλεγχοι επισταμένα, υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις προσωπικού. Όλα αυτά ήταν λόγοι για τους οποίους ο προβλεπόμενος έλεγχος δεν είχε ακολουθηθεί κατά γράμμα. Αφορούν όμως σε παρελθόντα χρόνο».

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εδώ και περίπου 9-10 μήνες, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπονούμε ένα σχέδιο δράσης από κοινού για την ουσιαστική μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια άλλη πραγματικότητα. Να είναι ένας οργανισμός που θα κατανέμει τους ευρωπαϊκούς πόρους με απόλυτη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Προσωπικά έχω δρομολογήσει εξελίξεις. Ήδη βρισκόμαστε προ της ολοκλήρωσης των τευχών δημοπράτησης για τους βοσκοτοπικούς χάρτες. Ήδη σε συμφωνία με το υπουργείο Εργασίας, θα έχουμε εντός καλοκαιριού 100 επιπλέον άτομα στον ΟΠΕΚΕΠΕ για εντατικοποίηση των ελέγχων», επεσήμανε.

Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας δήλωσε ότι για τη φετινή χρονιά δεν θα υπάρχει δυνατότητα να δηλώνει κανείς βοσκοτόπια μακριά από τον δικό του τόπο.

«Τι προέβλεπε η τεχνική λύση που είχε συμφωνήσει η κυβέρνηση του 2015 με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Ότι θα μπορούσε κανείς να δηλώνει βοσκοτόπους και μακριά από το σημείο των εγκαταστάσεων. Κάτι τέτοιο έδινε τη δυνατότητα σε όλη την Ελλάδα, μηδενός εξαιρουμένου, να δηλώνει πχ ένα νησί βοσκοτόπια στην ηπειρωτική Ελλάδα. Αυτό ήταν μια "παραδοχή" της Κομισιόν να υπάρξει αυτή η δυνατότητα, ώστε να υπάρχει άντληση των ευρωπαϊκών πόρων».

«Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι από τότε μέχρι σήμερα δεν έπρεπε να είχαμε ολοκληρώσει τους βοσκοτοπικούς χάρτες. Και βεβαίως αυτό είναι στην κορυφή των ζητημάτων. Είναι ένα πολυπαραγοντικό θέμα», κατέληξε ο υπουργός.

