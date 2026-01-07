Με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, ο ευρωοβυλευτής Νίκος Φαραντούρης τίθεται εκτός της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Φαραντούρης οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο, τονίζουν από την Κουμουνδούρου.

Πλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με δύο ευρωβουλευτές, τον Κώστα Αρβανίτη και την Έλενα Κουντουρά, μετά τη διαγραφή του Νίκου Παππά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Φάμελλος δέχτηκε εισηγήσεις για τη διαγραφή του κ. Φαραντούρη και υπήρχε μεγάλη δυσφορία στο κόμμα εξαιτίας δηλώσεων του ευρωβουλευτή που ερμηνεύονται ως στήριξη στη Μαρία Καρυστιανού και στο υπό δημιουργία νέο κόμμα.

Ο κ. Φαραντούρης, μιλώντας νωρίτερα στον ΣΚΑΪ, δήλωσε πως δεν έχει απομακρυνθεί εδώ και χρόνια από τη θέση και τις αρχές του, επιβεβαιώνοντας ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επικοινώνησε μαζί του χτες, Τρίτη.

«Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλην οδόν, θα το ανακοινώσω αρμοδίως στο κόμμα και στον ελληνικό λαό», δήλωσε. «Εάν συμβεί οτιδήποτε, θα το ακούσετε από μένα. Δεν μου αρέσουν οι εικοτολογίες ούτε η μελλοντολογία ούτε η σπέκουλα, αλλά ούτε και η εσωστρέφεια. Η έμφαση που δίνω στην καθημερινότητά μου ανέκαθεν είναι στα προβλήματα του τόπου μου», πρόσθεσε.

«Με την κ. Καρυστιανού προφανώς έχουμε συζητήσει, είχαμε και μια εξαιρετική εκδήλωση στις 9 Δεκεμβρίου, ήταν θεσμική εκδήλωση σε σχέση με το άρθρο 86 και τη διαφθορά στη χώρα», είπε ακόμη. «Από κει και πέρα, ρωτήθηκα εάν ένα τέτοιο κίνημα πολιτών μετεξελιχθεί σε κάτι, πώς θα το αντιλαμβανόμουν εγώ και είπα ότι είναι απόλυτα καλοδεχούμενο», συμπλήρωσε.

Και κατέληξε λέγοντας: «Δεν προεξοφλώ τίποτα, ενδεχομένως άλλοι προεξόφλησαν συμμετοχή τους σε κόμματα μελλοντικά ή αβέβαια πριν καν ανακοινωθούν. Παραμένω προσηλωμένος στο έργο μου. Η κ. Καρυστιανού είπε καλά λόγια για μένα, ανταποδίδω. Είναι μια δραστήρια γυναίκα που επεδίωξε να βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Είναι εκτός κομματικού σωλήνα και επειδή κάποιοι δαιμονοποιούν τη συμμετοχή τέτοιων ανθρώπων στην πολιτική, εγώ είπα ότι είναι απολύτως καλοδεχούμενοι».

Πηγή: skai.gr

