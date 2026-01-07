Διευκρινίσεις έδωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φαραντούρης για τη στάση του απέναντι στην πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού, μετά και την επικοινωνία που ο ίδιος είχε με τον Σωκράτη Φάμελλο. Όπως ενημέρωσε, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα χθες βράδυ όπου επανέλαβε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ όσα έχει πει και δημόσια, επισημαίνοντας πως ο ίδιος δεν έχει απομακρυνθεί από καμία θέση και αρχή του.

«Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλην οδόν, θα το ανακοινώσω αρμοδίως στο κόμμα και στον ελληνικό λαό», δήλωσε ο κ. Φαραντούρης. «Εάν συμβεί οτιδήποτε, θα το ακούσετε από μένα. Δεν μου αρέσουν οι κοτολογίες ούτε η μελλοντολογία ούτε η σπέκουλα, αλλά ούτε και η εσωστρέφεια. Η έμφαση που δίνω στην καθημερινότητά μου ανέκαθεν είναι στα προβλήματα του τόπου μου».

«Με την Καρυστιανού κάναμε θεσμική εκδήλωση»

«Με την κ. Καρυστιανού προφανώς έχουμε συζητήσει, είχαμε και μια εξαιρετική εκδήλωση στις 9 Δεκεμβρίου, ήταν θεσμική εκδήλωση σε σχέση με το άρθρο 86 και τη διαφθορά στη χώρα», πρόσθεσε ο ευρωβουλευτής. «Από κει και πέρα, ρωτήθηκα εάν ένα τέτοιο κίνημα πολιτών μετεξελιχθεί σε κάτι, πώς θα το αντιλαμβανόμουν εγώ και είπα ότι είναι απόλυτα καλοδεχούμενο».

Και κατέληξε λέγοντας:

«Δεν προεξοφλώ τίποτα, ενδεχομένως άλλοι προεξόφλησαν συμμετοχή τους σε κόμματα μελλοντικά ή αβέβαια πριν καν ανακοινωθούν. Παραμένω προσηλωμένος στο έργο μου. Η κ. Καρυστιανού είπε καλά λόγια για μένα, ανταποδίδω. Είναι μια δραστήρια γυναίκα που επεδίωξε να βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Είναι εκτός κομματικού σωλήνα και επειδή κάποιοι δαιμονοποιούν τη συμμετοχή τέτοιων ανθρώπων στην πολιτική, εγώ είπα ότι είναι απολύτως καλοδεχούμενοι».

Πηγή: skai.gr

