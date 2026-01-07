«Η κυβέρνηση μίλησε με θεσμική ευθύνη για τη Βενεζουέλα. Η Αριστερά τι θέλει, να ξαναγυρίσει ο Μαδούρο;» ανέφερε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τη στάση της κυβέρνησης στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Όπως είπε ο κ. Χατζηβασιλείου, η ελληνική κυβέρνηση τοποθετήθηκε με θεσμική ευθύνη, ως κυβέρνηση χώρας που συμμετέχει αυτή την περίοδο ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όπως είπε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μιλά ως influencer των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ούτε με όρους εντυπώσεων, αλλά με ευθύνη και ευθύτητα. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για βιαστικά και κακόβουλα συμπεράσματα, αναρωτώμενος, «γιατί υπάρχει τέτοια σπουδή υπεράσπισης του καθεστώτος Μαδούρο;».

«Τι ακριβώς θέλουν; Να ξαναγυρίσει ο Μαδούρο; Να συνεχίσει η Βενεζουέλα να είναι δικτατορία και κέντρο διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών;», διερωτήθηκε χαρακτηριστικά. Ερωτώμενος για τον κ. Τσίπρα και την Αριστερά, υπενθύμισε ότι εκείνοι πρόβαλλαν το οικονομικό μοντέλο της Βενεζουέλας ως παράδειγμα προς μίμηση, διερωτώμενος «τι είδους συναλλαγές είχαν στον Αριστερά με το καθεστώς Μαδούρο και τώρα έχουν τέτοιο κλαυθμό και οδυρμό»;

Ο πρώην ΥΦΥΠΕΞ προειδοποίησε ότι όσοι επιχειρούν να συγκρίνουν τη Βενεζουέλα με το Κυπριακό ή την Ουκρανία διαπράττουν σοβαρό σφάλμα. Υπενθύμισε ότι στην Κύπρο υπήρξε παράνομη εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή από τρίτη χώρα, ενώ αντίστοιχη πρακτική ακολουθήθηκε και στην Ουκρανία από τη Ρωσία. Όπως σημείωσε, οι συγκρίσεις αυτές δεν προσφέρουν καμία εθνική υπηρεσία και θολώνουν επικίνδυνα το διεθνές πλαίσιο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Τριμερείς σχέσεις Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις από την τουρκική πλευρά συνιστούν επανάληψη γνωστών θέσεων, στις οποίες Ελλάδα και Κύπρος απαντούν σταθερά και θεσμικά. Όπως υπογράμμισε, το πραγματικό ζήτημα για την Άγκυρα είναι η τριμερής συνεργασία Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, η οποία, όπως είπε, «δείχνει ότι έχει στρατηγικό βάθος και έχει επεκταθεί σε πολλά πεδία: άμυνα, ασφάλεια, ενέργεια, συνδεσιμότητα».

Ξεκαθάρισε δε ότι πρόκειται για μια συνεργασία βασισμένη στη συναντίληψη και ότι είναι λάθος να εκλαμβάνεται από την Άγκυρα ως αντιτουρκικό μπλοκ.

Ο κ. Χατζηβασιλείου απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το εάν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών, τόνισε ότι οι επαφές και οι συναντήσεις, ακόμη και σε ανώτατο επίπεδο, δεν είναι ούτε εύκολες ούτε ευθύγραμμες, είναι όμως χρήσιμες. Όπως σημείωσε, κάθε συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν δεν συνεπάγεται αλλαγή ή υποχώρηση από τις εθνικές θέσεις, όπως κάποιοι λένε, αλλά αποτελεί ευκαιρία επαναβεβαίωσης των ελληνικών θέσεων και των ορίων που θέτει η Αθήνα.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι οι τουρκικές αναφορές σε απειλές και δραματικούς χαρακτηρισμούς στερούνται ουσιαστικού περιεχομένου.

Σχέσεις Ελλάδας–ΗΠΑ

Αναφερόμενος στις διεθνείς επαφές του Πρωθυπουργού, σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι ποτέ αρνητική σε συναντήσεις σε υψηλό επίπεδο, υπενθυμίζοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών εδράζονται σε κοινά συμφέροντα και αντιλήψεις, κάτι που αποτυπώνεται στη σειρά συμφωνιών που υπεγράφησαν πρόσφατα στην Αθήνα στους τομείς της ενέργειας και της γεωπολιτικής.

Όπως ανέφερε, «δεν είναι είδηση κάθε συνάντηση ηγετών», καθώς οι σχέσεις καλλιεργούνται διαρκώς στο πεδίο και όχι μόνο μέσα από συμβολικές φωτογραφίες.

Το αμερικανικό ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία

Σχετικά με τη συζήτηση για τη Γροιλανδία, ο κ. Χατζηβασιλείου εξέφρασε την εκτίμηση ότι στρατιωτική επέμβαση είναι απίθανη, καθώς κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Υπενθύμισε ότι πρόκειται για κτήση της Δανίας και τόνισε πως οι πρόσφατες τοποθετήσεις των Ευρωπαίων ηγετών, με τη στήριξη και της Ελλάδας, κατέστησαν σαφές ότι μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους.

Όπως σημείωσε, οι αμερικανικές πιέσεις σχετίζονται κυρίως για τη γεωστρατηγική σημασία της περιοχής, τις σπάνιες γαίες και τις νέες θαλάσσιες διαδρομές που ανοίγουν λόγω της τήξης των πάγων, σε έναν χώρο όπου ήδη επενδύουν η Ρωσία και η Κίνα.

Κλείνοντας, εκτίμησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναβιώνουν το δόγμα Μονρόε, επιδιώκοντας να περιφρουρήσουν τη σφαίρα επιρροής τους στη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική, περιορίζοντας την παρουσία τρίτων δυνάμεων, κυρίως της Κίνας και της Ρωσίας. Όπως ανέφερε, στο επόμενο διάστημα αυξημένο ενδιαφέρον ενδέχεται να υπάρξει και για την Κούβα, λόγω της γεωγραφικής και πολιτικής της σημασίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.