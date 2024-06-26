«Έμπνευσή μας είναι η ιαχή που λέει 'θα συμπεριλάβω στην Τουρκία νησιά, Δυτική Θράκη και Θεσσαλονίκη» δήλωσε ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, αποκαλύπτοντας το δόγμα του, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του ο Μπαχτσελί είπε: «Η δική μας γραμμή είναι η γραμμή που χάραξε ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος κρέμασε σαν μετάλλιο στο λαιμό της ιστορίας τις λέξεις: 'Η μόνη μου τιμή και ο μόνος μου πλούτος στη ζωή δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο τουρκισμός. Μια από τις πηγές έμπνευσής μας είναι η ιαχή 'θεού θέλοντος, θα πάρω πίσω τη Μοσούλη και το Κιρκούκ και τα νησιά, αν είμαι άξιος και θα συμπεριλάβω στα σύνορα της Τουρκίας τη Δυτική Θράκη, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης'. Και όπως είπε πάλι ο αγαπημένος Ατατούρκ, 'ο Τούρκος είναι η αστραπή, ο τυφώνας, ο ήλιος που φωτίζει τον κόσμο'.

Στοχοποίηση του Οικουμενικού Πατριάρχη

Συνεχίζοντας ο Μπαχτσελί είπε ακόμη ότι «δεν θα υπάρχει Οικουμενικός Πατριάρχης, ούτε πόλη με το όνομα 'Κωνσταντινούπολις'. Δεν θα υπάρξει δεύτερο Βατικανό, η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί έχει τρελάνει τους εχθρούς».

«Ένα άλλο απαράδεκτο ζήτημα είναι η πρόσκληση του Ρωμιού Πατριάρχη Φαναρίου στη σύνοδο κορυφής, αποκαλώντας τον ‘Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως’ και η υπογραφή του στην τελική διακήρυξη. Η σύνοδος κορυφής για την Ειρήνη στην Ουκρανία αγνόησε σκόπιμα το δίκαιο της κυριαρχίας της Τουρκικής Δημοκρατίας και τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης της Λωζάνης.

Δεν υπάρχει πόλη με το όνομα ‘Κωνσταντινόπολις’, εντός των συνόρων της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Ο οικουμενικός τίτλος δεν έχει καμία εγκυρότητα και νομιμοποίηση. Όσοι ισχυρίζονται το αντίθετο είναι όλοι λάτρεις του Βυζαντίου. Και μαινόμενοι εχθροί του μουσουλμανικού τουρκικού έθνους. Κανείς δεν έχει τη δύναμη να μετατρέψει την Κωνσταντινούπολη σε δεύτερο Βατικανό. Η Κωνσταντινούπολη, είναι η κληρονομιά της κατάκτησής μας, είναι επίσης η επιτομή της εθνικής και πνευματικής μας τιμής. Η επαναφορά της Αγίας Σοφίας στην αρχική μορφή του τεμένους και το άνοιγμά της για λατρεία στους μουσουλμάνους, έχει τρομάξει πολλούς κύκλους και τους έχει τρελάνει όλους από εκείνη την ημέρα» είπε ακόμη ο Μπαχτσελί.

Ερντογάν: «Το ένα πόδι του κράτους μας στερεώνουμε στην Ανατολία, με το άλλο αγκαλιάζουμε ολόκληρη τη γη»

«Το κράτος μας ιδρύθηκε στα απομεινάρια αυτοκρατορίας που κυβερνούσε σε τρεις ηπείρους»

ΕΡΝΤΟΓΑΝ: «Ένα κράτος όπως η Τουρκία, που ιδρύθηκε στα απομεινάρια μιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας που κυβέρνησε τρεις ηπείρους και επτά κλίματα, κανένας δεν έχει τη δύναμη να το εγκλωβίσει στα ρηχά νερά του ρατσιστικού, λούμπεν φασισμού. Δεν θα δεχθούμε τις προσπάθειες πρόκλησης ζημιάς στην οικονομία, στον τουρισμό, στο εμπόδιο και στη δημόσια διπλωματία της χώρας μας. Με το παγκόσμιο όραμα που σχεδίασε ο Μεβλάνα, με τη μεταφορική έννοια του διαβήτη έτσι κι εμείς, θα συνεχίσουμε να στερεώνουμε το ένα πόδι του κράτους μας στην Ανατολία και με το άλλο να αγκαλιάσουμε ολόκληρη τη γη».

Τουρκική NAVTEX «εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας, περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά της Κρήτης»

Αντίδραση της Άγκυρας στο έργο πόντισης καλωδίου τηλεπικοινωνιών μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου, Ιταλίας.

Αντίδραση της Άγκυρας και σε NAVTEX της Κύπρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.