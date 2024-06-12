Απάντηση Τεμπονέρα σε Κασσελάκη: Ήμουν πολλά χρόνια πριν από εκείνον στον ΣΥΡΙΖΑ

Απάντηση στον Στέφανο Κασσελάκη έδωσε ο Διονύσης Τεμπονέρας σε σχέση με την ατάκα του προέδρου του κόμματος «όποιος δεν θέλει,δεν μένει στον ΣΥΡΙΖΑ».

Όπως είπε μιλώντας στο Naftemporiki TV, «η απάντησή μου στην προτροπή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Κασσελάκη, είναι η εξής: Ήμουν πολλά χρόνια πριν από εκείνον, είμαι και θα παραμείνω ενδεχομένως και μετά από αυτόν στο αξιακό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτό διαμορφώθηκε με διαδοχικές αποφάσεις συνεδρίων υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Συνεπώς, δίνουμε τη μάχη των αξιών και των ιδεών μας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξη που έδωσε το πρωί στα Παραπολιτικά fm ο Στέφανος Κασσελάκης ρωτήθηκε για την πρωτοβουλία Τεμπονέρα - Κοτσακά για τη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέας Αριστεράς.

Ο κ. Κασσελάκης σχολίασε: «Όποιος επιθυμεί τη Νέα Αριστερά να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν περιλαμβάνει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν αναγκάζει κανέναν να παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, αν κάποιος δεν εκφράζεται από τις αλλαγές που κάνουμε, είναι δικαίωμα του να επιλέξει άλλη πορεία, εμείς θα συνεχίσουμε να ανανεώνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ.

Έχω πάρει κι εγώ τα μηνύματα. Υπάρχει ένας κόσμος που λέει «σε πιστεύουμε, θέλουμε να είσαι εσύ ο αντίπαλος της Δεξιάς, αλλά πρέπει κι εσύ να φτιάξεις μία ομάδα και να δείξεις στιβαρότητα και ξεκάθαρες προτάσεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.