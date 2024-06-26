Της Πηνελόπης Γκάλιου

Στην πρώτη επίσημη αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος των ευρωεκλογών, ενώπιον των βουλευτών του, από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, προχωρά σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκπέμποντας το μήνυμα της επανεκκίνησης, η οποία ξεκίνησε με τον πρόσφατο κυβερνητικό ανασχηματισμό.

Με σημαντικό επιχείρημα ότι, παρά το κατώτερο των προσδοκιών αποτέλεσμα, η ΝΔ διατήρησε την πρωτιά και με διαφορά από το δεύτερο κόμμα, καθώς και πως το ακροατήριό της δεν κατευθύνθηκε προς άλλα κόμματα, αλλά επέλεξε την αποχή ως μήνυμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναλαμβάνει να εκτονώσει την εσωκομματική πίεση που καταγράφεται και να δώσει νέα ώθηση στο κόμμα και τους βουλευτές του.

Η σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κρίθηκε απαραίτητη για να υπάρξει η απαραίτητη αποσυμπίεση στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης από το εκλογικό αποτέλεσμα, που προκάλεσε και προκαλεί ακόμη γκρίνιες αλλά και για να μεταφέρουν οι βουλευτές το κλίμα από τις περιφέρειες τους.

Κατά τη συνεδρίαση αναμένεται να λάβουν τον λόγο όσοι βουλευτές θελήσουν να τοποθετηθούν το επιθυμούν, γεγονός που εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως εκτόνωση.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στις εσωκομματικές ισορροπίες διαδραματίζει το τελευταίο διάστημα ο νέος υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος έχει σειρά επαφών με βουλευτές της ΝΔ κυρίως αυτούς που έχουν ενοχληθεί από τη μη αξιοποίησή τους στον πρόσφατο ανασχηματισμό αλλά και με όσους εκτιμούν ότι υπάρχει μία ιδεολογική απόκλιση της γαλάζιας παράταξης προς το κέντρο.

Η θητεία του, άλλωστε, στη Γενική Γραμματεία της Βουλής, του δίνει το πλεονέκτημα να γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον ίσως "πρόσωπα και καταστάσεις", ικανότητα που τον καθιστά προνομιακό συνομιλητή σε μία συγκυρία, ιδιαίτερων ισορροπιών.

Υπό αυτά τα δεδομένα και έχοντας λάβει όχι μόνο τα μηνύματα της κάλπης, αλλά και εκείνα που εκπέμπονται από το εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να θέσει τα δικά του διακυβεύματα για την πορεία του κόμματος την επόμενη τριετία, δίνοντας έμφαση στην ενότητα της γαλάζιας παράταξης.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προχωρήσει σε µία ενωτική τοποθέτηση, ακούγοντας τους πάντες, και ειδικά εκείνους που έχουν εκφράσει ενστάσεις για μέρος της κυβερνητικής πολιτικής ή ακόμη και για πρόσωπα της κυβέρνησης που την ασκούν.

Ακόμη και πριν τις ευρωεκλογές υπήρχαν φωνές που εξέφραζαν ενστάσεις τους για την πορεία του κόμματος ή της κυβέρνησης και είχαν εκφράσει διαφωνίες με ασκούμενες πολιτικές που απομακρύνουν τη ΝΔ από της παραδοσιακή της βάση.

Φωνές στις οποίες ο πρωθυπουργός αναμένεται να απαντήσει πως "Δεν υπάρχει περίπτωση επί των ημερών του η Νέα Δημοκρατία να γυρίσει σε πολιτικές περιχαράκωσης, ιδεολογικής περιχαράκωσης" εκτιμώντας πως στο παρελθόν η ΝΔ πλήρωσε στο παρελθόν τέτοιες επιλογές.

Εξάλλου, ο πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει εκτενή αναφορά στη φυσιογνωμία του κυβερνώντος κόµµατος, και να υπενθυμίσει πως από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραµανλή μέχρι και σήμερα η Ν.Δ. κέρδιζε όταν ανοιγόταν στην κοινωνία, χωρίς να συρρικνώνεται, προχωρώντας όµως και σε µία αναγνώριση της ανάγκης να µην απομακρυνθεί το κόµµα από τις παραδοσιακές του αξίες.

Ο πρωθυπουργός, έχοντας ήδη ξεκινήσει τις επισκέψεις του σε υπουργεία αιχμής, που άλλαξαν σκυτάλη κατά τον ανασχηματισμό και σχετίζονται με κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας, αναμένεται να απευθυνθεί στους βουλευτές του κόμματος, δίνοντας το στίγμα των πολιτικών που θα προτάξει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα με αφετηρία το μήνυμα της ευρωπαϊκής κάλπης, επιδιώκοντας παράλληλα να επιτύχει τη μέγιστη εσωκομματική συσπείρωση ενόψει των μεγάλων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων της επόμενης περιόδου.

Θα μιλήσει και για το αύριο της κυβέρνησης και της παράταξης, απαριθμώντας τα μεγάλα "στοιχήματα" του επόμενου διαστήματος και θέτοντας επί τάπητος τις μεγάλες στοχεύσεις στην Υγεία, τη Δημόσια Διοίκηση, την Παιδεία και πρωτίστως της καθημερινότητας με έμφαση την αντιμετώπιση και αναχαίτιση της ακρίβειας.

Ο ίδιος, άλλωστε, έδωσε μια πρώτη γεύση των προθέσεών του με τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ σε καφέ και ταξί, καθώς και με την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα διυλιστήρια.

