Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ βρέθηκε φιλοξενούμενος το πρωί της Τετάρτης ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος σχολίασε τις εξελίξεις στη Χαριλάου Τρικούπη, με την ενδεχόμενη μετωπική Νίκου Ανδρουλάκη και Χάρη Δούκα να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Αρχικά, σε ερώτηση για πιθανή διεκδίκηση της ηγεσίας της Κεντροαριστεράς από τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Κωνσταντινόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά πως ο πρώην πρωθυπουργός καλύτερα θα ήταν να περιοριστεί στις εκδηλώσεις που κάνει, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ να βρεθεί στην κυβέρνηση και πως «αν είναι να παίζουμε διαρκώς στον μικρό τελικό με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει νόημα».

«Είναι γεγονός ότι ένα συντριπτικό ποσοστό ψηφοφόρων του Κέντρου ψήφιζε στις προηγούμενες κάλπες Μητσοτάκη με τη λογική ότι πρέπει να φύγει ο Τσίπρας. Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους πείσαμε. Για να τους πείσουμε τώρα, χρειάζεται μια διαδικασία που αφορά νέες δικές μας εσωτερικές διεργασίες με πιθανόν νέα πρόσωπα και βασικό πρόταγμα να μπορούν αυτά τα πρόσωπα να κερδίσουν τον Μητσοτάκη», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, επανέλαβε «μακάρι να είναι υποψήφιοι για το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Δούκας, όπως και ο Παύλος Γερουλάνος και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης», διευκρινίζοντας ωστόσο πως εκείνος που κατάφερε πρώτος να τα βάλει με το σύστημα της ΝΔ με επιτυχία ήταν ο νυν δήμαρχος Αθηναίων.

Απαντώντας, τέλος, για το αν θα παραμείνει στη Χαριλάου Τρικούπη μετά από τυχόν επικράτηση Ανδρουλάκη, ο κ. Κωνσταντινόπουλος είπε χαρακτηριστικά ότι «αυτό προτάσσουν οι δημοκρατίες».

Πηγή: skai.gr

