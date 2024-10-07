Του Αντώνη Αντζολέτου

Το «θρίλερ» της Αττικής κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον στο ΠΑΣΟΚ μέχρι περίπου τα μεσάνυχτα, όταν το τοπίο ξεκαθάρισε και ο Χάρης Δούκας, στα όρια του στατιστικού λάθους, κέρδισε στο νήμα τον Παύλο Γερουλάνο. Πολλαπλά τα μηνύματα για τον δήμαρχο Αθηναίων που φαίνεται πως η πρωτεύουσα δεν έχει εκτιμήσει την απόφασή του να προχωρήσει στη διεκδίκηση της προεδρίας του κινήματος χωρίς καν να «ζεστάνει» την καρέκλα του στην πλατεία Κοτζιά.

Η πρωτιά του Νίκου Ανδρουλάκη δεν αμφισβητήθηκε ούτε στιγμή κατά τη χθεσινή βραδιά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνοντας σχεδόν το σύνολο των δημοσκοπήσεων βγήκε πρώτος με ποσοστό που άγγιξε το 30%. Στην Αττική ο Χάρης Δούκας βρέθηκε στην τέταρτη θέση πίσω από τον Παύλο Γερουλάνο, την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτό ήταν το γεγονός που λίγο έλειψε να φέρει την ανατροπή χθες το βράδυ με το «σκορ» να έχει σκαμπανεβάσματα, καθώς στις 23.30 η διαφορά ήταν στις 473 ψήφους. Δέκα λεπτά αργότερα η ενσωμάτωση μεγαλύτερων τμημάτων στο λεκανοπέδιο αύξησε τη διαφορά στις 923 ψήφους.

Η «μάχη των επτά ημερών» για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Χάρη Δούκα ξεκίνησε από χθες, καθώς και οι δυο κοιτούν τον τρόπο που θα προσεγγίσουν τις περίπου 137.000 ψήφους που συγκέντρωσαν οι τέσσερις που δεν πήραν το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο. Η διαφορά των δυο ανέρχεται στις 24.000 ψήφους με τον νυν πρόεδρο να φαίνεται να κερδίζει «πόντους» από το γεγονός πως αποφάσισε νωρίς την προσφυγή στις κάλπες. Από τις δηλώσεις που έγιναν αργά χθες το βράδυ κανείς δεν εμφανίστηκε να τάσσεται υπέρ του ενός ή του άλλου, μιλώντας ενωτικά. «Οι πολίτες δεν χρειάζονται να τους κατευθύνουν, η μάχη είναι ακόμη ανοιχτή», δήλωσε ο Παύλος Γερουλάνος. Η Άννα Διαμαντοπούλου ανέφερε: «πιστεύω βαθιά ότι την επόμενη ημέρα θα είμαστε ενωμένοι και θα εργαστούμε όλοι μαζί για το μεγάλο ΠΑΣΟΚ». Χωρίς να δίνει κάποια γραμμή ο Μιχάλης Κατρίνης δήλωσε πως «οι πολίτες ελεύθερα και ανεπηρέαστα θα αποφασίσουν ποιος θα ηγηθεί της παράταξης», ενώ η Νάντια Γιαννακοπούλου τόνισε πως «θα δώσουμε τον αγώνα για την ενδυνάμωση και την ανανέωση του ΠΑΣΟΚ».

Παραδοσιακά στο δεύτερο γύρο η συμμετοχή μειώνεται. Χαρακτηριστικά το 2021 ενώ στην πρώτη αναμέτρηση ψήφισαν 268.000 μετά από μια εβδομάδα στις κάλπες προσήλθαν 208.000. Τι σημαίνει αυτό; Πως αρκετοί από τους ψηφοφόρους προσέρχονται στις κάλπες προκειμένου να ψηφίσουν συγκεκριμένα πρόσωπα και προτιμούν την αποχή παρά να στηρίξουν κάποιον που θεωρούν πιο «κοντινό» τους. Από τη στιγμή που οι τέσσερις δεν θα δώσουν κάποιο «δαχτυλίδι» τα πράγματα θα είναι περισσότερο ανοιχτά με τον «αστερίσκο» πως στις «πράσινες κάλπες» δεν θα προσέλθει ο ίδιος αριθμός ψηφοφόρων. Η τακτική που θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπενθυμίζεται πως ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο δήμαρχος Αθηναίων δεν έχει κρύψει την πρόθεσή του για ανοίγματα προς την ευρύτερο χώρο της προοδευτικής παράταξης.

Στο ΠΑΣΟΚ, πάντως διαψεύστηκαν κάποιες μεγάλες προσδοκίες που είχαν εκφραστεί - και ενδεχομένως είχαν να κάνουν με τη δημοσκοπική άνοδο - για αριθμό ψηφισάντων που θα ξεπερνούσε τις 350.000. Σε σχέση με το 2021 η αύξηση άγγιξε τελικά το 11% χωρίς να προκαλεί τελικά κάποιον μεγάλο ενθουσιασμό.

Πηγή: skai.gr

