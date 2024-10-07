Εκλογές ΠΑΣΟΚ: Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Δούκας θα αναμετρηθούν στον β' γύρο

Σε απόλυτο θρίλερ εξελίχθηκε η μάχη για τη δεύτερη θέση στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κλείδωσε από την αρχή την πρώτη θέση, ενώ η μάχη για τη δεύτερη θέση αποδείχθηκε ένα σκληρό ντέρμπι μεταξύ του Χάρη Δούκα και του Παύλου Γερουλάνου.

Τελικά, με διαφορά 858 ψήφων, ο κ. Δούκας κατάφερε να κατακτήσει τη δεύτερη θέση.

Έτσι, την επόμενη Κυριακή, Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Δούκας θα αναμετρηθούν για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ.

Η συμμετοχή στον πρώτο γύρο της Κυριακής ήταν ιδιαίτερα αυξημένη καθώς στις κάλπες προσήλθαν πάνω από 303.000 ψηφοφόροι. Σε αυτούς προσμετρώνται και 177.000 νέα μέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ.

Στο 100% της ενσωμάτωσης (928 εκλογικά τμήματα) το τελικό αποτέλεσμα έχει ως εξής:

Ψηφίσαντες 303.223

Έγκυρα 301.272

Άκυρα/ λευκά 1.951

Νίκος Ανδρουλάκης 29,64% (89.288 ψήφοι)

Χάρης Δούκας 21,41% (64.490 ψήφοι)

Παύλος Γερουλάνος 21,12% (63.632 ψήφοι)

Άννα Διαμαντοπούλου 19,52% (58.809)

Μιχάλης Κατρίνης 6,03% (18.163)

Νάντια Γιαννακοπούλου 2,29% (6.890 ψήφοι)

Αναλυτικά αποτελέσματα

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ανδρουλάκης 32,59%

Δούκας 27,15%

Γερουλάνος 17,9%

Διαμαντοπούλου 16,4%

Κατρίνης 3,66%

Γιαννακοπούλου 2,3%

Περιφέρεια Κρήτης

Ανδρουλάκης 61,87%

Διαμαντοπούλου 12,33%

Δούκας 11,81%

Γερουλάνος 10,96%

Κατρίνης 2,26%

Γιαννακοπούλου 0,77%

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ανδρουλάκης 40,62%

Δούκας 18,76%

Διαμαντοπούλου 17,75%

Γερουλάνος 16,94%

Κατρίνης 3,87%

Γιαννακοπούλου 2,06%

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ανδρουλάκης 31,71%

Διαμαντοπούλου 29,95%

Δούκας 19,11%

Γερουλάνος 14,77%

Κατρίνης 3,08%

Γιαννακοπούλου 1,39%

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ανδρουλάκης 32,04%

Δούκας 28,28%

Γερουλάνος 18,21%

Διαμαντοπούλου 16,55%

Κατρίνης 3,2%

Γιαννακοπούλου 1,72%

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ανδρουλάκης 27,75%

Διαμαντοπούλου 24,16%

Δούκας 21,77%

Γερουλάνος 21,66%

Κατρίνης 2,72%

Γιαννακοπούλου 1,95%

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ανδρουλάκης 30,93%

Δούκας 29,7%

Διαμαντοπούλου 17,45%

Γερουλάνος 15,19%

Κατρίνης 4,58%

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ανδρουλάκης 30,12%

Δούκας 28,16%

Γερουλάνος 18,48%

Διαμαντοπούλου 13,43%

Κατρίνης 4,68%

Γιαννακοπούλου 4,59%

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ανδρουλάκης 30,21%

Δούκας 27,86%

Γερουλάνος 21,79%

Διαμαντοπούλου 15,35%

Κατρίνης 2,83%

Γιαννακοπούλου 1,95%



Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Κατρίνης 26,09%

Ανδρουλάκης 24,25%

Δούκας 21,68%

Γερουλάνος 17,08%

Διαμαντοπούλου 9,79%

Γιαννακοπούλου 1,12%

Περιφέρεια Ηπείρου

Δούκας 30,94%

Ανδρουλάκης 26,87%

Γερουλάνος 21,95%

Διαμαντοπούλου 15,41%

Κατρίνης 3,04%

Γιαννακοπούλου 1,78%

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Γερουλάνος 31,98%

Ανδρουλάκης 25,16%

Δούκας 22,34%

Διαμαντοπούλου 15,63%

Κατρίνης 3,19%

Γιαννακοπούλου 1,7%

Περιφέρεια Αττικής (ε.τ. 227/228)

Γερουλάνος 27,18%

Διαμαντοπούλου 25,56%

Ανδρουλάκης 20,81%

Δούκας 17,93%

Κατρίνης 5,33%

Γιαννακοπούλου 3,19%

Ν. Ανδρουλάκης: "Το ΠΑΣΟΚ θα βγει ακόμα πιο ενωμένο, ακόμα πιο ισχυρό, ακόμα πιο υπερήφανο"

"Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα για τη δημοκρατική παράταξη" δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, προσερχόμενος στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη και ευχαρίστησε τους "εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που τίμησαν με τη συμμετοχή τους τις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος".

"Μας γέμισαν ελπίδα και δύναμη" είπε, ενώ ευχαρίστησε και τους συνυποψήφιούς του, τονίζοντας ότι "είχαμε μια προεκλογική εκστρατεία με πραγματικά πολιτικό πολιτισμό, με ήθος και σοβαρότητα".

"Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όσους με τίμησαν με τη σημερινή νίκη. Επτά μέρες έμειναν μέχρι την επόμενη Κυριακή, που είμαι σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ θα βγει ακόμα πιο ενωμένο, ακόμα πιο ισχυρό, ακόμα πιο υπερήφανο", κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Π. Γερουλάνος: Η μάχη είναι ακόμα ανοιχτή

Τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ σήμερα μίλησαν και η απόφασή τους είναι απολύτως σεβαστή, τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος. Θέλω να συγχαρώ τον κ. Ανδρουλάκη και τον κ. Δούκα που περνάνε στον δεύτερο γύρο, ανέφερε.

«Δεν περιμένουν οι πολίτες από μένα να πω ποιος θα κερδίσει στον επόμενο γύρο. Όποιος πιστεύει στη δημοκρατία, πιστεύει και στο αποτέλεσμα. Ελπίζω το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει τις επόμενες εκλογές» είπε σε άλλο σημείο.

«Δεν νομίζω ότι οι πολίτες που θα έρθουν να ψηφίσουν αύριο χρειάζεται να κατευθυνθούν στην κάλπη προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Θεωρώ ότι ο καθένας που ήρθε να ψηφίσει την υποψηφιότητά μου ήρθε με τη δική του άποψη» τόνισε και συνέχισε «Δεν νομίζω ότι περιμένουν από μένα να πω ποιος θα κερδίσει στον επόμενο γύρο. Η μάχη είναι ακόμα ανοιχτή. Και βεβαίως και το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου θα είναι σεβαστό».

Ν. Γιαννακοπούλου: Θα είμαι μπροστά στην πρώτη γραμμή

Σήμερα ήταν μια μέρα νίκης για το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο Νάντια Γιαννακοπούλου, τονίζοντας πως οι 300 χιλ. που συμμετείχαν στη διαδικασία έδωσαν ένα ισχυρό μήνυμα επαναφοράς, ελπίδας και προοπτικής. Επωμιζόμαστε μια μεγάλη ευθύνη να μην τους απογοητεύσουμε και το ΠΑΣΟΚ θα είναι μια ισχυρή αντιπολίτευση, συμπλήρωσε.

“Εχουμε μια εβδομάδα ακόμη και ποιος θα εκλεγεί έχει τη σημασία του και τον συμβολισμό του” σημείωσε η κα Γιαννακοπούλου, ενώ πρόσθεσε πως αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η ενότητά μας. “Θα είμαι μπροστά στην πρώτη γραμμή, γιατί αυτό οφείλω. Θα δώσουμε τον αγώνα για τις ιδέες μας και τις θέσεις μας, αλλά και για την ανανέωση και την ενδυνάμωση του ΠΑΣΟΚ”

Και κατέληξε λέγοντας: Ο μεγάλος νικητής σήμερα είναι το ΠΑΣΟΚ.

Α. Διαμαντοπούλου: «Στην επόμενη ημέρα θα είμαστε ενωμένοι και θα δουλέψουμε μαζί για το μεγάλο ΠΑΣΟΚ»

Την πεποίθησή της ότι «στην επόμενη ημέρα θα είμαστε ενωμένοι και θα δουλέψουμε μαζί για το μεγάλο ΠΑΣΟΚ», εξέφρασε η Άννα Διαμαντοπούλου, σχολιάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής όπου κατέλαβε την τέταρτη θέση με 19,55% και 58.600 ψήφους.

Η κ. Διαμαντοπούλου πρόσθεσε ότι «η σημερινή ημέρα είναι μια σημαντική αφετηρία για το ΠΑΣΟΚ».

Ευχαρίστησε τους πολίτες που συμμετείχαν, τους φίλους και τους εθελοντές που πίστεψαν στην υποψηφιότητά της κι όλους τους ανθρώπους στην Ελλάδα που αυτοοργανώθηκαν για να την στηρίξουν.

Χ. Δούκας: Το μήνυμα της κάλπης είναι καθαρό

Είναι μια μεγάλη μέρα για το ΠΑΣΟΚ και τη δημοκρατική παράταξη, δήλωσε ο Χάρης Δούκας.

Οπως είπε, "το μήνυμα της κάλπης είναι καθαρό, το 70% ζητάει αλλαγή ηγεσίας. Σας καλώ να κάνουμε τη μεγάλη υπέρβαση, να αλλάξουμε το ΠΑΣΟΚ και να αλλάξουμε τη χώρα."

Μ. Κατρίνης: Ποιος θα ηγηθεί της παράταξης θα το κρίνουν οι πολίτες "ελεύθερα και ανεπηρέαστα"

Τους πολίτες που συμμετείχαν στη διαδικασία, αλλά και όσους τον ψήφισαν, ευχαρίστησε ο Μιχάλης Κατρίνης. Επίσης, συνεχάρη τους συνυποψηφίους του που περνούν στον δεύτερο γύρο.

Τέλος, είπε ότι το ποιος θα ηγηθεί της παράταξης θα το κρίνουν οι πολίτες "ελεύθερα και ανεπηρέαστα".



Πηγή: skai.gr

