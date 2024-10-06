Άννα Μάνη: Στο τέλος του έτους η ψηφιακή πλατφόρμα ΟΠΣ-ΑΔΕ

Στις πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα αναφέρθηκε η υφυπουργός Ανάπτυξης 'Αννα Μάνη μιλώντας στην γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της KAVALAEXPO 2024.

Η υφυπουργός ανέφερε ότι μέχρι το 2025 θα έχουν απλοποιηθεί 15 διαδικασίες, με στόχο τη μείωση κατά 25% του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις, ενώ σημείωσε ότι, μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμη η ψηφιακή πλατφόρμα για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 'Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) «μειώνοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας τη διαφάνεια».

Υπενθυμίζεται ότι η ψηφιακή πλατφόρμα σχεδιάζεται να αφορά ολόκληρο τον κύκλο γνωστοποιήσεων-εγκρίσεων και εποπτείας των επιχειρήσεων με σκοπό τον συντονισμό των εμπλεκομένων υπηρεσιών και την ύπαρξη κοινού πλαισίου αναφοράς μεταξύ τους.

Τέλος, η υφυπουργός επανέλαβε ότι, η περιφερειακή ανάπτυξη και η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελούν κεντρικό άξονα της αναπτυξιακής στρατηγικής της κυβέρνησης.

Η υφυπουργός αναφέρει σε ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Σε μια συνεδρίαση με ιδιαίτερο ειδικό βάρος, καθώς ήταν η τελευταία, της μέχρι σήμερα, διοίκησης της ΚΕΕΕΕ, παρουσίασα προγράμματα που ήδη υλοποιούνται:

- Έξυπνη Μεταποίηση: Δράση ύψους 102 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, που ενισχύει τις επιχειρήσεις με τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική.

- Ερευνώ - Καινοτομώ: Πρόγραμμα της ΓΓΈΚ, με χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ, που ενισχύει την έρευνα και συνδέει την καινοτομία με την αγορά.

- Αναβάθμιση Βιομηχανικών Πάρκων, 90 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, που στοχεύει στη δημιουργία πράσινων και καινοτόμων επιχειρηματικών πάρκων, ελκυστικών στις επενδύσεις.

Αναφέρθηκα, επίσης, σε σημαντικές πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα:

- Απλοποίηση 15 διαδικασιών μέχρι το 2025, με στόχο τη μείωση κατά 25% του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις, όπως εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

- Ψηφιακή πλατφόρμα Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 'Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) έως το τέλος του έτους, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας τη διαφάνεια.

- Η περιφερειακή ανάπτυξη και η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελούν κεντρικό άξονα της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στον Έβρο με ευρύ κυβερνητικό κλιμάκιο.

Συγχαίρω την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, σημαντικό θεσμικό συνομιλητή μας, για το διαρκές έργο της στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.