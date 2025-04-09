Η ΕΑΒ ανακοίνωσε ότι παρέδωσε με επιτυχία στις 14 Μαρτίου ακόμη ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 έπειτα από πραγματοποίηση εργασιών εργοστασιακής συντήρησης (PDM), συμπεριλαμβανομένων και εκτεταμένων δομικών επισκευών.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από την ΕΑΒ για την 112 ΠΜ/356 ΜΤΜ στις 8 Απριλίου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ελέγχων παραλαβής στο έδαφος και στον αέρα από την Πολεμική Αεροπορία, σε συνεργασία με την ΕΑΒ, διάρκειας περίπου δύο εβδομάδων, ενισχύοντας έτσι κατά ένα αεροσκάφος τη διαθεσιμότητα των C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΒ Αλέξανδρος Διακόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η ΕΑΒ συνεχίζει να εργάζεται εντατικά για την έγκαιρη και ποιοτική παράδοση των αεροσκαφών της, παρά τις προκλήσεις που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει. H εταιρεία καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Ενόπλων μας Δυνάμεων και ειδικότερα της Πολεμικής Αεροπορίας».

Η ΕΑΒ επισημαίνεται στην ανακοίνωση, επιτελεί το έργο της με στόχο την ενίσχυση της λειτουργικής της ικανότητας και παραμένει προσηλωμένη στο όραμά της για μια αυτοδύναμη, ισχυρή και βιώσιμη εταιρεία, η οποία θα είναι έτοιμη να στηρίξει με συνέπεια την αμυντική βιομηχανία της χώρας.

Η υπευθυνότητα, η τεχνογνωσία και η αποφασιστικότητα είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζει την πορεία της και δεσμεύεται να ξεπεράσει κάθε πρόκληση προς όφελος της εθνικής ασφάλειας και της καίριας σημασίας συνεργασίας με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

